Путин раскрыл секрет Макрона: вот что стоит за активностью французского лидера на мировой арене

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучало одно из самых ярких высказываний последних дней. Президент России Владимир Путин сравнил Эммануэля Макрона с Наполеоном, подчеркнув, что французский лидер пытается использовать внешнеполитическую повестку как способ снизить внутреннее напряжение.
По мнению Путина, французский президент стремится сплотить граждан вокруг себя, прибегая к образу сильного лидера. Такая стратегия, считает российский лидер, во многом повторяет подход Наполеона, который также поднимал нацию через внешние вызовы.
"Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: "Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе, как Наполеон"", — сказал Путин.
В выступлении Путин отметил, что в самой Франции сегодня немало проблем, требующих внимания. Однако перенос акцента на международную арену позволяет Макрону получить поддержку населения и отвлечь его от внутренних трудностей.
Несмотря на резкие формулировки, Путин отдельно подчеркнул, что его личные контакты с Макроном остаются конструктивными. По его словам, диалог с французским президентом носит рабочий характер и проходит в доброжелательной обстановке.
Заседание клуба "Валдай" традиционно становится площадкой для откровенных оценок международной политики.
