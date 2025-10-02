Путин раскрыл секрет Макрона: вот что стоит за активностью французского лидера на мировой арене

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прозвучало одно из самых ярких высказываний последних дней. Президент России Владимир Путин сравнил Эммануэля Макрона с Наполеоном, подчеркнув, что французский лидер пытается использовать внешнеполитическую повестку как способ снизить внутреннее напряжение.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эммануэль Макрон

Сравнение с Наполеоном

По мнению Путина, французский президент стремится сплотить граждан вокруг себя, прибегая к образу сильного лидера. Такая стратегия, считает российский лидер, во многом повторяет подход Наполеона, который также поднимал нацию через внешние вызовы.

"Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: "Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе, как Наполеон"", — сказал Путин.

Внутриполитический фон

В выступлении Путин отметил, что в самой Франции сегодня немало проблем, требующих внимания. Однако перенос акцента на международную арену позволяет Макрону получить поддержку населения и отвлечь его от внутренних трудностей.

Личные отношения лидеров

Несмотря на резкие формулировки, Путин отдельно подчеркнул, что его личные контакты с Макроном остаются конструктивными. По его словам, диалог с французским президентом носит рабочий характер и проходит в доброжелательной обстановке.

Заседание клуба "Валдай" традиционно становится площадкой для откровенных оценок международной политики.

