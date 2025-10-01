Трамп раскрыл секрет: Си Цзиньпин узнает главное через 4 недели

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

По его словам, переговоры состоятся через четыре недели, и одной из ключевых тем станет экспорт американской сои, который в последнее время оказался под ударом из-за торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Сельское хозяйство как предмет спора

Трамп отметил, что китайская сторона прекратила закупки американской сои исключительно по политическим причинам, связанным с переговорами. Это нанесло удар по американским фермерам, которые традиционно поставляли значительные объёмы продукции в КНР.

"Американские фермеры, выращивающие сою, страдают, потому что Китай по исключительно "переговорным" причинам прекратил закупки", — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Экс-президент подчеркнул, что за счёт поступлений от пошлин США намерены компенсировать часть убытков аграриям.

Упрёк Байдену и перспективы встречи

По словам Трампа, нынешний глава Белого дома Джо Байден не смог обеспечить выполнение соглашения, по которому Китай обязался закупить сельхозпродукцию на миллиарды долларов. В предстоящих переговорах с Си Цзиньпином Трамп намерен сделать вопрос сои и сельского хозяйства одной из центральных тем.

Контекст: отношения с КНДР

На фоне этого Белый дом также подтвердил готовность к диалогу с КНДР. Американский чиновник сообщил агентству "Рёнхап", что Трамп готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Напомним, в свой первый президентский срок Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, что, по мнению Вашингтона, помогло снизить напряжённость на Корейском полуострове.

Таким образом, в ближайшие недели США ожидает целый ряд дипломатических шагов: Трамп планирует возобновить переговоры сразу по двум важнейшим направлениям — с Китаем и с Северной Кореей.