Трамп раскрыл секрет: Си Цзиньпин узнает главное через 4 недели

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, переговоры состоятся через четыре недели, и одной из ключевых тем станет экспорт американской сои, который в последнее время оказался под ударом из-за торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Трамп отметил, что китайская сторона прекратила закупки американской сои исключительно по политическим причинам, связанным с переговорами. Это нанесло удар по американским фермерам, которые традиционно поставляли значительные объёмы продукции в КНР.
"Американские фермеры, выращивающие сою, страдают, потому что Китай по исключительно "переговорным" причинам прекратил закупки", — написал Дональд Трамп в Truth Social.
Экс-президент подчеркнул, что за счёт поступлений от пошлин США намерены компенсировать часть убытков аграриям.
По словам Трампа, нынешний глава Белого дома Джо Байден не смог обеспечить выполнение соглашения, по которому Китай обязался закупить сельхозпродукцию на миллиарды долларов. В предстоящих переговорах с Си Цзиньпином Трамп намерен сделать вопрос сои и сельского хозяйства одной из центральных тем.
На фоне этого Белый дом также подтвердил готовность к диалогу с КНДР. Американский чиновник сообщил агентству "Рёнхап", что Трамп готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий.
Напомним, в свой первый президентский срок Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, что, по мнению Вашингтона, помогло снизить напряжённость на Корейском полуострове.
Таким образом, в ближайшие недели США ожидает целый ряд дипломатических шагов: Трамп планирует возобновить переговоры сразу по двум важнейшим направлениям — с Китаем и с Северной Кореей.
