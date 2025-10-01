Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон резко раскритиковал планы по изъятию заблокированных средств России, подчеркнув в беседе с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что такие шаги нарушили бы глобальные нормы.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц в публикации для Financial Times озвучил идею выдать Киеву беспроцентный заем на 140 миллиардов евро, используя доходы от этих резервов. Он планировал поднять тему на неофициальном саммите глав Евросоюза в датской столице 1 октября.

На замечание о позиции Мерца Макрон парировал, что простое захвата замороженных российских фондов противоречило бы устоявшимся правилам международных отношений.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре выдвинула концепцию "компенсационного займа" для поддержки Киева, где средства брались бы из прибылей по этим активам. По ее замыслу, возврат происходил бы лишь после того, как Москва произведет выплаты в качестве компенсаций.

Премьер Бельгии Барт де Вевер на обочине сессии Генассамблеи ООН отреагировал на инициативу Мерца скептически, отметив, что подобное никогда не воплотится в жизнь. Он объяснил, что реквизиция резервов центрального банка иной державы заложила бы бомбу под стабильность не только для Брюсселя, но и для всего блока.

Ранее сенатор Григорий Карасин, отвечающий за внешнюю политику в верхней палате российского парламента, охарактеризовал претензии Киева на компенсации от Москвы как чистую риторику без оснований.

Внешнеполитическое ведомство России не раз квалифицировало блокировку своих средств в Европе как грабеж, указывая, что Брюссель метит не только в счета частных вкладчиков, но и в государственные запасы. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что в случае реквизиции Западом этих ресурсов Кремль примет зеркальные меры, включая отказ от возврата средств, размещенных европейскими державами на территории РФ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
