Мир

Италия погружается в "демографическую зиму" — термин, описывающий острый и непрекращающийся спад числа новорожденных.

Кьоджа
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кьоджа

Страна на грани исторически-демографического краха, рискуя оказаться в хвосте Евросоюза по этому индикатору. Материал был опубликован изданием argumenti.ru.

Национальное бюро статистики зафиксировало: за первые шесть месяцев года появилось всего 166 тысяч младенцев — это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого. Количество ушедших из жизни достигло 327 тысяч, что втрое превышает приток. При сохранении темпов текущий год войдет в анналы как самый бесплодный за всю историю республики.

Родители жалуются на неподъемные траты на каждом этапе: от 5 тысяч евро за подготовку к появлению малыша до 46 тысяч на начальное обучение и пика в 109,7 тысячи во время школьных лет, включая допобразование и хобби.

Активисты семейных объединений уверены: потомство — это национальное достояние, и властям пора серьезно вложиться в развитие людей, а также обеспечить реальную подмогу многодетным.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
