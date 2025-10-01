Италия на грани вымирания: страна поставила антирекорд по рождаемости

Италия погружается в "демографическую зиму" — термин, описывающий острый и непрекращающийся спад числа новорожденных.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кьоджа

Страна на грани исторически-демографического краха, рискуя оказаться в хвосте Евросоюза по этому индикатору. Материал был опубликован изданием argumenti.ru.

Национальное бюро статистики зафиксировало: за первые шесть месяцев года появилось всего 166 тысяч младенцев — это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого. Количество ушедших из жизни достигло 327 тысяч, что втрое превышает приток. При сохранении темпов текущий год войдет в анналы как самый бесплодный за всю историю республики.

Родители жалуются на неподъемные траты на каждом этапе: от 5 тысяч евро за подготовку к появлению малыша до 46 тысяч на начальное обучение и пика в 109,7 тысячи во время школьных лет, включая допобразование и хобби.

Активисты семейных объединений уверены: потомство — это национальное достояние, и властям пора серьезно вложиться в развитие людей, а также обеспечить реальную подмогу многодетным.