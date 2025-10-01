Танкер-призрак: Франция задержала судно с российской нефтью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Французские военные перехватили судно с российским топливом, вышедшее из узкого морского коридора Ла-Манш, и направили его к своим берегам в Атлантике. Материал об этом публикует EADaily.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Танкер, внесенный в черные списки Евросоюза и Лондона, теперь стоит под пристальным надзором в водах Бискайского залива. Подозревают, что с палубы могли стартовать беспилотники, замеченные над скандинавским аэропортом. Это уже второй подобный инцидент с экипажем за последние полгода: весной эстонские пограничники брали судно на борт, но отпустили после ремонта поломок.

По сведениям систем слежения за флотом, 1 октября корабль Boragay (ранее Pushpa) замер как раз на линии французских границ напротив Сен-Назера. За сутки до этого морские силы Парижа подтвердили захват.

В заявлении военных отмечалось начало проверки обстоятельств, а брестский следователь добавил, что дело завели из-за отказа команды подтвердить принадлежность и игнорирования команд. По информации отраслевого портала, поводом послужили домыслы о запуске с борта аппаратов, парализовавших движение в Копенгагене 22 сентября — в тот день танкер проплывал мимо Дании.

Система мониторинга показывает груз в 115 тысяч тонн из порта Приморск с курсом на индийский Вадинар. У выхода из пролива 27 сентября в 11:11 экипаж резко свернул к французскому порту, но так и не пересек границу, застряв в 29 милях от причала.

Ранее корабль носил имя Kiwala и фигурировал в ограничительных мерах Брюсселя и Лондона, хотя это не дает оснований для принудительной остановки в открытом море — как выяснилось в эстонском случае.

Там местные власти взяли судно под контроль в Финском заливе, но ограничились техникой и выпустили после правок. С тех пор оно сменило табличку и флаг: база Equasis сначала фиксировала поддельный гамбийский, теперь — бенинский.

Корабль причисляют к "серому" парку, где владельцы скрыты от глаз. Формально оно не связано с Москвой: собственник — сейшельская Baaj Shipping. Менеджер по безопасности в июне ушел в тень, сменив китайскую Hong Ze Hu Shipmanagement.

Арест не затронул поток других ограниченных судов: с конца сентября в том же секторе прошло не меньше шести, включая Azure и Bratsk. Французский патруль все равно курсирует у маршрута.

Как ранее писали источники, ряд европейских столиц и Лондон объединились для давления на "теневой" конвой, обходящий ценовые барьеры и подрывающий бюджет Москвы. Однако океанские конвенции сковывают руки в нейтральных зонах. А Москва уже продемонстрировала в Балтике готовность к защите: эстонцы отступили от другого танкера под пролётом российских самолётов, а финны фиксировали эскорт с воздуха для подобных грузов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
