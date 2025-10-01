В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европы над Россией прозвучало неожиданно и выбивается из его прежней риторики. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Ранее Орбан в подкасте Harcosok Órája заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны.
"Честно говоря, я в недоумении, потому что раньше Орбан высказывался иначе. Его риторика была экономической и прагматичной: он понимал, что исключать Россию из общеевропейских процессов нельзя. Сейчас же звучат совершенно другие заявления. Возможно, ему представили какие-то данные, бывает, что политикам приносят информацию, которую они воспринимают как истину", — отметила Журова.
Она подчеркнула, что слова венгерского премьера нельзя считать ложными, ведь численность населения и экономический уровень всей Европы действительно выше. Однако, по ее словам, Орбан не может объективно оценить военный потенциал России, поскольку такие данные ему недоступны.
"Он ничего принципиально нового не сказал, но удивительно услышать это именно от него. Политики часто оглядываются на внутреннюю социологию и рейтинги, и мы не знаем, какие факторы влияли на его заявление. Поэтому я бы пока не делала слишком жестких выводов", — заключила Журова.
