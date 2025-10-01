В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европы над Россией прозвучало неожиданно и выбивается из его прежней риторики. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее Орбан в подкасте Harcosok Órája заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны.

"Честно говоря, я в недоумении, потому что раньше Орбан высказывался иначе. Его риторика была экономической и прагматичной: он понимал, что исключать Россию из общеевропейских процессов нельзя. Сейчас же звучат совершенно другие заявления. Возможно, ему представили какие-то данные, бывает, что политикам приносят информацию, которую они воспринимают как истину", — отметила Журова.

Она подчеркнула, что слова венгерского премьера нельзя считать ложными, ведь численность населения и экономический уровень всей Европы действительно выше. Однако, по ее словам, Орбан не может объективно оценить военный потенциал России, поскольку такие данные ему недоступны.