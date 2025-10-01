Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вас оставят без квартиры по закону: как застройщики маскируют финансовые ловушки под легальные схемы
Когда шугаринг — как танец на иголках: депиляция перестаёт быть пыткой, если сделать всё иначе
Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах
Осенний ритуал садовода: пять шагов к плодородию без химии — простая формула богатой весны
Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак
Кимчи внесено в наследие ЮНЕСКО: что делает его символом Кореи и суперфудом мира
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать

В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией

Мир

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европы над Россией прозвучало неожиданно и выбивается из его прежней риторики. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее Орбан в подкасте Harcosok Órája заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны.

"Честно говоря, я в недоумении, потому что раньше Орбан высказывался иначе. Его риторика была экономической и прагматичной: он понимал, что исключать Россию из общеевропейских процессов нельзя. Сейчас же звучат совершенно другие заявления. Возможно, ему представили какие-то данные, бывает, что политикам приносят информацию, которую они воспринимают как истину", — отметила Журова.

Она подчеркнула, что слова венгерского премьера нельзя считать ложными, ведь численность населения и экономический уровень всей Европы действительно выше. Однако, по ее словам, Орбан не может объективно оценить военный потенциал России, поскольку такие данные ему недоступны.

"Он ничего принципиально нового не сказал, но удивительно услышать это именно от него. Политики часто оглядываются на внутреннюю социологию и рейтинги, и мы не знаем, какие факторы влияли на его заявление. Поэтому я бы пока не делала слишком жестких выводов", — заключила Журова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе
Поролон вместо шума: хитрость производителей, которая добирается и до гаражей
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать
Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России
Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик
Сорняки капитулируют без боя: садоводы нашли способ, который работает дольше гербицидов
Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать
План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.