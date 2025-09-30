Ошибка на миллион: как 262 британских заключённых оказались на свободе не вовремя

В Великобритании разгорелся скандал, связанный с системой исполнения наказаний. С марта 2024-го по март 2025 года из тюрем страны ошибочно вышли на свободу 262 заключённых. Эта цифра стала рекордной и более чем в два раза превысила показатели предыдущих лет.

Тюрьма

Ошибки коснулись разных категорий осуждённых. Некоторые из них попали в программу досрочного освобождения по ошибке. В итоге на свободу выходили люди, которые не отсидели и половины назначенного срока.

"Никто не хочет жить в обществе беззакония. Мысль о том, что по ошибке можно освобождать несколько человек в неделю, возмутительна", — отметил министр обороны страны Алек Шелбрук.

Министерство юстиции уже создало специальную группу для исправления ситуации и проверки всех дел, связанных с условно-досрочными освобождениями.

Причины сбоя

Главная версия заключается в сбое документооборота и недостаточном контроле за обработкой данных. Британская тюремная система перегружена: большое количество заключённых, нехватка персонала и растущая нагрузка на суды создают условия, при которых ошибки становятся почти неизбежными.

К этому добавились проблемы с цифровизацией: автоматизированные системы не всегда корректно сопоставляли данные о сроках, а чиновники не проверяли результаты вручную.

