Ошибка на миллион: как 262 британских заключённых оказались на свободе не вовремя

1:56
Мир

В Великобритании разгорелся скандал, связанный с системой исполнения наказаний. С марта 2024-го по март 2025 года из тюрем страны ошибочно вышли на свободу 262 заключённых. Эта цифра стала рекордной и более чем в два раза превысила показатели предыдущих лет.

Тюрьма
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тюрьма

Ошибки коснулись разных категорий осуждённых. Некоторые из них попали в программу досрочного освобождения по ошибке. В итоге на свободу выходили люди, которые не отсидели и половины назначенного срока.

"Никто не хочет жить в обществе беззакония. Мысль о том, что по ошибке можно освобождать несколько человек в неделю, возмутительна", — отметил министр обороны страны Алек Шелбрук.

Министерство юстиции уже создало специальную группу для исправления ситуации и проверки всех дел, связанных с условно-досрочными освобождениями.

Причины сбоя

Главная версия заключается в сбое документооборота и недостаточном контроле за обработкой данных. Британская тюремная система перегружена: большое количество заключённых, нехватка персонала и растущая нагрузка на суды создают условия, при которых ошибки становятся почти неизбежными.

К этому добавились проблемы с цифровизацией: автоматизированные системы не всегда корректно сопоставляли данные о сроках, а чиновники не проверяли результаты вручную.

3 интересных факта

  1. По данным ООН, в мире ежегодно фиксируются сотни случаев ошибочного освобождения заключённых.
  2. Британская тюремная система рассчитана на 80 тысяч человек, но фактически там содержится около 85 тысяч.
  3. Около 70% тюремных систем в развитых странах уже частично автоматизированы.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
