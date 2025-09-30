Волны смерти в Аденском заливе: Россия оказалась в центре морской драмы

В понедельник грузовое судно под нидерландским флагом Minervagracht подверглось нападению неподалеку от побережья Йемена.
Инцидент произошел, когда корабль направлялся на восток из Джибути, не имея на борту никакого груза. В результате атаки два моряка получили ранения, а само транспортное средство понесло серьезные повреждения.
Как рассказал РИА Новости представитель пресс-службы европейской военно-морской операции Aspides подполковник Сократес Раванос, среди 19 членов команды были двое выходцев из России. Все они оказались в безопасности благодаря быстрому вмешательству спасателей.
Во вторник владелец судна, компания Spliethoff, подтвердила успешную эвакуацию всего экипажа на близлежащие суда. Пострадавшим немедленно начали оказывать необходимую медпомощь. Ситуация в этом районе остается напряженной, и такие происшествия подчеркивают риски для морских путей в регионе.
