Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США

Известный как "шаман" Джейкоб Ченсли, один из самых ярких участников беспорядков на Капитолии четыре года назад, решил судиться с влиятельными фигурами и организациями.

Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капитолий

По данным аризонского издания Phoenix New Times, житель Феникса подал иск на сумму в 40 триллионов долларов. Среди ответчиков — Дональд Трамп, правительство США, Федеральная резервная система, Агентство нацбезопасности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, государство Израиль, платформа X* Илона Маска, исследовательское управление Пентагона и даже киностудия Warner Bros.

В своем объемном 26-страничном документе, напоминающем скорее политический трактат, чем юридический акт, Ченсли провозглашает себя настоящим главой Соединенных Штатов.

Он уверен, что все перечисленные структуры вступили в тайный сговор, чтобы ущемлять права граждан, включая его собственные, закрепленные в Конституции. По его словам, это привело к серьезным личным потерям: власти якобы конфисковали у него свыше ста тысяч долларов в цифровой валюте и установили круглосуточное наблюдение.

Ченсли требует огромную компенсацию с четким распределением: 38 триллионов пойдут на погашение национального долга Америки, триллион — на обновление дорог, мостов и сетей, а еще один — на возмещение его душевных мук, пережитых за годы преследований.

Он приводит необычные аргументы: сцены из блокбастера Кристофера Нолана "Темный рыцарь" 2008 года и элементы сюжета "Аватара" Джеймса Кэмерона 2009-го якобы скопированы из его идей, что якобы доказывает долгую слежку. Кроме того, ему якобы предлагали засекреченную роль в НАСА по изучению паранормальных явлений.

Шестого января 2021-го Ченсли в меховой шапке с рогами стал символом штурма Конгресса, где сторонники Трампа пытались сорвать сертификацию победы Джо Байдена. Его снимки разлетелись по миру, сделав фигурантом глобальных новостей. За участие в той вакханалии его осудили: год за решеткой, штраф в две тысячи долларов и три года надзора после освобождения. В марте 2023-го он вернулся на свободу, но, судя по всему, не успокоился.

