Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией

1:22
Мир

Норвежские власти фиксируют полёты беспилотников в воздушном пространстве страны, но пока не могут установить, откуда они взялись.

Олесунн
Фото: commons.wikimedia.org by Ranveig, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олесунн

Об этом рассказал глава оборонного ведомства Торе Сандвик, подчеркнув, что речь идёт о разведывательных моделях, а не о боевых устройствах, способных наносить удары.

Инциденты с незваными гостями в небе участились в последние дни. Так, в ночь на 29 сентября телекомпания NRK сообщила о временном закрытии аэропорта в Бардуфоссе на севере — рейсы перенаправили, чтобы избежать рисков. Ещё раньше, 24 сентября, издание VG описало задержание супружеской пары из Сингапура: их обвинили в запуске аппаратов неподалёку от королевского замка в Осло, и теперь им светит выдворение.

Другие случаи тоже вызывают беспокойство.

27 сентября NRK передала о обнаружении летающего объекта возле военной базы в Эрланде. А телеканал TV2 ранее информировал, что столичный аэропорт на несколько часов остановил операции в ночь на 23 сентября из-за подозрительных силуэтов в воздухе. Правоохранители тогда затруднились с классификацией: то ли это были дроны, то ли просто светящиеся точки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
