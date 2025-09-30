Брюссель наступает: Венгрию хотят задушить без российской нефти

Венгерский внешнеполитический ведомство видит в действиях Брюсселя и Загреба целенаправленный манёвр, чтобы ослабить энергетическую независимость Будапешта.

Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Петер Сийярто

По словам министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто, столицы ЕС и Хорватии настаивают на полном отказе от поставок российской нефти через трубопровод "Дружба", предлагая в качестве альтернативы только местный маршрут JANAF. Это, по его мнению, сделало бы Венгрию заложницей одной системы, уязвимой к сбоям.

Ранее Сийярто подчёркивал, что Загреб преследует собственную выгоду: отказ Будапешта от восточного сырья позволил бы хорватам захватить рынок, превратив JANAF в единственный канал.

Однако недавние тесты выявили слабости: инфраструктура способна лишь дополнять, но не заменять "Дружбу", особенно для Венгрии и Словакии, где дефицит сырья стал бы катастрофой.

На пресс-конференции в сербской Воеводине министр привёл пример соседней страны, зависящей от единственной артерии. Такая модель, по его словам, крайне рискованна, и именно к ней толкают Венгрию европейские столицы. Будапешт категорически отвергает подобный сценарий, отстаивая право самостоятельно выбирать поставщиков и обеспечивать стабильность энергетики.

В контексте более широких европейских инициатив план REPowerEU предусматривает полный разрыв с трубопроводным газом из России к 2027-2028 годам.

Тем не менее, структура закупок изменилась минимально: доля сжиженного топлива выросла до 40%, а трубопроводного упала до 60%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно предложила ускорить запрет на российский СПГ с 2027-го на 2026-й. В Москве же уверены, что такой курс обернётся для Запада ростом цен и зависимостью через посредников, где российские ресурсы всё равно окажутся в цене.