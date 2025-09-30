Трамп признал худшее: США встанут на паузу из-за шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник предупредил, что остановка работы федерального аппарата в стране может вот-вот начаться, хотя шанс ее предотвратить все же остается.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Общаясь с прессой в резиденции главы государства, он подчеркнул, что ситуация далека от фатальности, но вероятность хаоса высока.

С 1 октября стартует очередной фискальный период в Америке, а ключевой финансовый план на него до сих пор не утвержден. Если законодатели на холме Капитолия не примут хотя бы краткосрочное продление ассигнований, множество государственных структур окажутся парализованными на неопределенный срок, что ударит по повседневной жизни миллионов граждан.

В прошлом такой кризис длился рекордные 35 суток и пришелся на первый срок Трампа у руля. Сейчас, когда обе ветви Конгресса контролируют республиканцы, угроза снижается, но узкий перевес в мандатах и разногласия внутри лагеря все равно оставляют дверь приоткрытой для беды.