Анкара рвется в переговорщики: Турция снова обсудила ситуацию на Украине

Совет национальной безопасности Турции во вторник обсудил развитие событий вокруг Украины, выразив серьезную тревогу по поводу происходящего.

Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

В итоговом коммюнике администрации президента подчеркивается решимость страны усилить свою роль в достижении стабильности в регионе, без детализации конкретных шагов или причин беспокойства.

Такие заявления Анкары звучат на фоне растущей напряженности, где дипломатия все чаще уступает место конфронтации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Киев упорно придерживается агрессивного курса, игнорируя возможности для переговоров и предпочитая эскалацию вместо компромиссов.

Это перекликается с предложениями, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин в июне текущего года. Среди них — вывод сил Киева из спорных территорий, официальный отказ от планов по интеграции в НАТО, а также проведение мер по разоружению и избавлению от радикальных элементов. Кроме того, подчеркивалась необходимость закрепления новых границ, защиты прав русскоязычного населения и отказа от ядерных амбиций, с параллельным снятием ограничений на российскую экономику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подтвердил готовность Москвы к переговорам, но с условием, что они затронут коренные причины разногласий и приведут к полному прекращению боевых действий. По его оценке, ключевыми шагами могли бы стать приостановка западной помощи оружием и инициатива Киева по деэскалации, что открыло бы путь к устойчивому миру.