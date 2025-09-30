Дипломатическая война: Захарова осадила американских ястребов

Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала окружение президента США Дональда Трампа строго следовать принципам, которые он сам продвигал во время предвыборной гонки.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

Речь идет о стремлении к дипломатическому разрешению кризиса на Украине, без эскалации напряженности.

Поводом для ее комментария стали недавние высказывания специального посланника Трампа Кита Келлога в эфире телеканала Fox News. Тот отметил, что Вашингтон не станет мешать Киеву наносить удары по объектам на российской территории.

Захарова напомнила журналистам, что подобные заявления расходятся с общей линией американского лидера, который неоднократно подчеркивал важность переговоров и деэскалации. По ее мнению, вся команда Трампа обязана придерживаться этого подхода, чтобы избежать противоречий в политике.