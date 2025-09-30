Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактерии внутри опухоли создают молекулу сильнее лекарств
Ужас в банковском зале: убийце своей начальницы предьявлено обвинение
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей
Три года назад всё решилось: как Херсон выбрал Россию
Универсальная дубинка Санду: Молдавия уничтожает последних оппозиционеров
Мафия грантов: депутат и чиновники разворовали бюджет на молодежных проектах
Лёд треснул под ножницами: короткие стрижки зимы 2025 сметают старые правила
Молдавия в тисках репрессий: приговор Таубер — сигнал всем оппозиционерам
Слово не воробей: Трамп снова нарушил свое обещание и оскорбил Россию

Дипломатическая война: Захарова осадила американских ястребов

0:56
Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала окружение президента США Дональда Трампа строго следовать принципам, которые он сам продвигал во время предвыборной гонки.

Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Речь идет о стремлении к дипломатическому разрешению кризиса на Украине, без эскалации напряженности.

Поводом для ее комментария стали недавние высказывания специального посланника Трампа Кита Келлога в эфире телеканала Fox News. Тот отметил, что Вашингтон не станет мешать Киеву наносить удары по объектам на российской территории.

Захарова напомнила журналистам, что подобные заявления расходятся с общей линией американского лидера, который неоднократно подчеркивал важность переговоров и деэскалации. По ее мнению, вся команда Трампа обязана придерживаться этого подхода, чтобы избежать противоречий в политике.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Наука и техника
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей
Три года назад всё решилось: как Херсон выбрал Россию
Универсальная дубинка Санду: Молдавия уничтожает последних оппозиционеров
Мафия грантов: депутат и чиновники разворовали бюджет на молодежных проектах
Лёд треснул под ножницами: короткие стрижки зимы 2025 сметают старые правила
Молдавия в тисках репрессий: приговор Таубер — сигнал всем оппозиционерам
Слово не воробей: Трамп снова нарушил свое обещание и оскорбил Россию
Европа на грани раскола: Германия против Брюсселя в украинском вопросе
Один визит в клинику — и собака страдает всю жизнь: скрытая цена стерилизации
Когда сонливость сильнее кофе: простые приёмы возвращают бодрость днём в осенний сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.