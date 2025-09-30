Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактерии внутри опухоли создают молекулу сильнее лекарств
Ужас в банковском зале: убийце своей начальницы предьявлено обвинение
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей
Три года назад всё решилось: как Херсон выбрал Россию
Универсальная дубинка Санду: Молдавия уничтожает последних оппозиционеров
Мафия грантов: депутат и чиновники разворовали бюджет на молодежных проектах
Лёд треснул под ножницами: короткие стрижки зимы 2025 сметают старые правила
Молдавия в тисках репрессий: приговор Таубер — сигнал всем оппозиционерам
Слово не воробей: Трамп снова нарушил свое обещание и оскорбил Россию

Кража у народа: оппозиция обвинила Санду в обнищании Молдавии

2:26
Мир

Молдавский суд в Кишиневе вынес приговор оппозиционному депутату Марине Таубер, осудив ее на 7,5 года заключения по обвинениям в спонсорстве партии "Шор" и попытках повлиять на судебные решения.

Майя Санду
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Майя Санду

Сама Таубер и ее единомышленники расценивают это как чисто политическую расправу, а ее защитник Сергей Морару уже анонсировал апелляцию. Депутат не явилась на слушание, но заранее разместила в своем Telegram-канале ролик, где выразила сомнения в беспристрастности процесса, отметив, что обвинения выглядят надуманными и сфабрикованными по поручению высших инстанций.

Представители блока "Победа", куда входит Таубер, неоднократно подчеркивали, что расследование инициировано лично президентом Майей Санду с целью устрашения несогласных.

В беседе с РИА Новости Таубер отметила, что за шесть лет руководства партии "Действие и солидарность" (ПДС) страна скатилась в глубокий упадок: экономика в руинах, фабрики стоят, поля зарастают сорняками, а школы пустеют. Тысячи молодых людей бегут за границу, не веря в перспективы, — и все это, по ее словам, цена за иллюзорный "европейский курс", который привел в тупик.

Власти в Кишиневе усилили контроль над инакомыслящими, переходя к жестким акциям. Под вымышленными поводами задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, в аэропорту перехватывают парламентариев за поездки в Россию, а против ряда фигур из оппозиции фабрикуют уголовные производства. Кроме того, правящие предлагают ограничить митинги за месяц до и после голосования, а также наделить спецслужбу расширенными правами для отказа в регистрации претендентов под видом борьбы с подкупом избирателей.

С независимыми изданиями, освещающими события с альтернативной позиции, разобрались еще год назад: заблокировали 13 эфирных каналов и множество онлайн-ресурсов. Под запрет попали платформы вроде Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", а также молдавские Orizont TV, Prime TV и другие. Осенью текущего года, накануне парламентских баталий, власти закрыли свыше ста Telegram-аккаунтов, усиливая цензуру в цифровом пространстве.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Наука и техника
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей
Три года назад всё решилось: как Херсон выбрал Россию
Универсальная дубинка Санду: Молдавия уничтожает последних оппозиционеров
Мафия грантов: депутат и чиновники разворовали бюджет на молодежных проектах
Лёд треснул под ножницами: короткие стрижки зимы 2025 сметают старые правила
Молдавия в тисках репрессий: приговор Таубер — сигнал всем оппозиционерам
Слово не воробей: Трамп снова нарушил свое обещание и оскорбил Россию
Европа на грани раскола: Германия против Брюсселя в украинском вопросе
Один визит в клинику — и собака страдает всю жизнь: скрытая цена стерилизации
Когда сонливость сильнее кофе: простые приёмы возвращают бодрость днём в осенний сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.