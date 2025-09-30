Кража у народа: оппозиция обвинила Санду в обнищании Молдавии

Молдавский суд в Кишиневе вынес приговор оппозиционному депутату Марине Таубер, осудив ее на 7,5 года заключения по обвинениям в спонсорстве партии "Шор" и попытках повлиять на судебные решения.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International Майя Санду

Сама Таубер и ее единомышленники расценивают это как чисто политическую расправу, а ее защитник Сергей Морару уже анонсировал апелляцию. Депутат не явилась на слушание, но заранее разместила в своем Telegram-канале ролик, где выразила сомнения в беспристрастности процесса, отметив, что обвинения выглядят надуманными и сфабрикованными по поручению высших инстанций.

Представители блока "Победа", куда входит Таубер, неоднократно подчеркивали, что расследование инициировано лично президентом Майей Санду с целью устрашения несогласных.

В беседе с РИА Новости Таубер отметила, что за шесть лет руководства партии "Действие и солидарность" (ПДС) страна скатилась в глубокий упадок: экономика в руинах, фабрики стоят, поля зарастают сорняками, а школы пустеют. Тысячи молодых людей бегут за границу, не веря в перспективы, — и все это, по ее словам, цена за иллюзорный "европейский курс", который привел в тупик.

Власти в Кишиневе усилили контроль над инакомыслящими, переходя к жестким акциям. Под вымышленными поводами задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, в аэропорту перехватывают парламентариев за поездки в Россию, а против ряда фигур из оппозиции фабрикуют уголовные производства. Кроме того, правящие предлагают ограничить митинги за месяц до и после голосования, а также наделить спецслужбу расширенными правами для отказа в регистрации претендентов под видом борьбы с подкупом избирателей.

С независимыми изданиями, освещающими события с альтернативной позиции, разобрались еще год назад: заблокировали 13 эфирных каналов и множество онлайн-ресурсов. Под запрет попали платформы вроде Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", а также молдавские Orizont TV, Prime TV и другие. Осенью текущего года, накануне парламентских баталий, власти закрыли свыше ста Telegram-аккаунтов, усиливая цензуру в цифровом пространстве.