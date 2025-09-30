Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактерии внутри опухоли создают молекулу сильнее лекарств
Ужас в банковском зале: убийце своей начальницы предьявлено обвинение
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей
Три года назад всё решилось: как Херсон выбрал Россию
Универсальная дубинка Санду: Молдавия уничтожает последних оппозиционеров
Мафия грантов: депутат и чиновники разворовали бюджет на молодежных проектах
Лёд треснул под ножницами: короткие стрижки зимы 2025 сметают старые правила
Молдавия в тисках репрессий: приговор Таубер — сигнал всем оппозиционерам
Слово не воробей: Трамп снова нарушил свое обещание и оскорбил Россию

Победа любой ценой: Санду удержала власть в Молдавии обманом

Мир

Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в организации тщательно спланированной кампании, направленной на сохранение контроля над страной.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

По мнению оппозиционеров, такая тактика была откровенной и вызывающей, что подорвало доверие к демократическим процессам.

На парламентских выборах 28 сентября результаты оказались на грани равенства: прозападная ПДС президента Майи Санду набрала 50,2%, а пророссийские силы, включая Патриотический блок, — 49,8%. Решающий перевес правящие получили благодаря поддержке соотечественников в Европе, в то время как на территории самой республики оппозиция продемонстрировала явное превосходство.

Итоговое формирование 101-местного парламента еще зависит от проверки жалоб и просьб о повторном подсчете, но уже очевидно, что ПДС обеспечит себе большинство, гарантируя лояльный президенту орган на следующие четыре года.

Блок "Победа" указал на беспрецедентное давление на своих кандидатов, включая незаконные проверки и задержания перед днем голосования, а также ограничения доступа к помещениям для волеизъявления — все это, по их словам, видели тысячи граждан. Оппозиция подчеркнула, что в день выборов Майя Санду доминировала в эфирах телевидения, неоднократно появляясь с настойчивыми обращениями, которые граничили с угрозами, — такой подход явно противоречил нормам и вмешивался в процесс.

За минувшие годы администрация Санду прибегала к разнообразным методам, чтобы маргинализировать конкурентов: от запугиваний и вымогательств до рейдов и содержания под стражей активистов.

В день голосования поступили многочисленные сигналы о нарушениях за границей. В России, где обитает около 400 тысяч молдаван, функционировали всего два пункта для голосования в столице, с лимитом в 10 тысяч бланков. Кроме того, власти столицы создали барьеры для жителей Приднестровья — многие из 270 тысяч потенциальных участников, склонных поддерживать оппозицию, лишились возможности добраться до урн на левом берегу Днестра. Под предлогом обслуживания или ложных тревог о взрывных устройствах перекрывали переправы, и в итоге на участки попали лишь 12 тысяч человек.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Наука и техника
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей
Три года назад всё решилось: как Херсон выбрал Россию
Универсальная дубинка Санду: Молдавия уничтожает последних оппозиционеров
Мафия грантов: депутат и чиновники разворовали бюджет на молодежных проектах
Лёд треснул под ножницами: короткие стрижки зимы 2025 сметают старые правила
Молдавия в тисках репрессий: приговор Таубер — сигнал всем оппозиционерам
Слово не воробей: Трамп снова нарушил свое обещание и оскорбил Россию
Европа на грани раскола: Германия против Брюсселя в украинском вопросе
Один визит в клинику — и собака страдает всю жизнь: скрытая цена стерилизации
Когда сонливость сильнее кофе: простые приёмы возвращают бодрость днём в осенний сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.