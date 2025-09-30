Победа любой ценой: Санду удержала власть в Молдавии обманом

Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в организации тщательно спланированной кампании, направленной на сохранение контроля над страной.

Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание правительства Молдавии

По мнению оппозиционеров, такая тактика была откровенной и вызывающей, что подорвало доверие к демократическим процессам.

На парламентских выборах 28 сентября результаты оказались на грани равенства: прозападная ПДС президента Майи Санду набрала 50,2%, а пророссийские силы, включая Патриотический блок, — 49,8%. Решающий перевес правящие получили благодаря поддержке соотечественников в Европе, в то время как на территории самой республики оппозиция продемонстрировала явное превосходство.

Итоговое формирование 101-местного парламента еще зависит от проверки жалоб и просьб о повторном подсчете, но уже очевидно, что ПДС обеспечит себе большинство, гарантируя лояльный президенту орган на следующие четыре года.

Блок "Победа" указал на беспрецедентное давление на своих кандидатов, включая незаконные проверки и задержания перед днем голосования, а также ограничения доступа к помещениям для волеизъявления — все это, по их словам, видели тысячи граждан. Оппозиция подчеркнула, что в день выборов Майя Санду доминировала в эфирах телевидения, неоднократно появляясь с настойчивыми обращениями, которые граничили с угрозами, — такой подход явно противоречил нормам и вмешивался в процесс.

За минувшие годы администрация Санду прибегала к разнообразным методам, чтобы маргинализировать конкурентов: от запугиваний и вымогательств до рейдов и содержания под стражей активистов.

В день голосования поступили многочисленные сигналы о нарушениях за границей. В России, где обитает около 400 тысяч молдаван, функционировали всего два пункта для голосования в столице, с лимитом в 10 тысяч бланков. Кроме того, власти столицы создали барьеры для жителей Приднестровья — многие из 270 тысяч потенциальных участников, склонных поддерживать оппозицию, лишились возможности добраться до урн на левом берегу Днестра. Под предлогом обслуживания или ложных тревог о взрывных устройствах перекрывали переправы, и в итоге на участки попали лишь 12 тысяч человек.