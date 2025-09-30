Украинский гость на турецком берегу: власти взорвут катер ВСУ

Власти турецкой провинции Трабзон приняли решение о ликвидации загадочного безэкипажного судна, которое волнами выбросило на берег.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турецкий флга

Предполагается, что это украинская разработка, и объект представляет потенциальную опасность, поэтому его нейтрализуют с помощью контролируемого подрыва. Инцидент произошел во вторник утром, когда местные саперы тщательно осмотрели находку, чтобы оценить риски.

Анализ снимков, проведенный журналистами, позволяет предположить, что речь идет о многофункциональном беспилотном катере MAGURA V5 украинского производства. Такие устройства способны наносить удары по морским целям, и их появление в турецких водах вызывает вопросы о маршрутах дрейфа в неспокойном регионе.

Черноморское побережье Турции не впервые сталкивается с подобными "гостями" из глубин. Летом волны неоднократно выносили на песок боеприпасы и взрывные устройства. Например, в августе на пляже в пригороде Стамбула Шиле обнаружили головную часть ракеты, а в июле саперы обезвредили морскую мину у берегов провинции Орду. Чуть раньше, в июне, на том же Шиле нашли, вероятно, украинский ударный дрон, а весной в Коджаэли удалось timely уничтожить еще одну мину.

Эксперты из Федеральной службы безопасности России еще в начале 2022 года предупреждали о рисках: после старта военной кампании украинские военно-морские силы якобы разместили сотни мин вблизи ключевых портов вроде Одессы и Черноморска. По их оценкам, некоторые из этих зарядов могли сорваться с якорей и унести течением через Босфор в более теплые воды Средиземноморья.

Недавние случаи подтверждают тревогу.

В прошлом августе пляж Софулар недалеко от Стамбула пришлось закрыть из-за 28 неразорвавшихся снарядов — их потом ликвидировали без жертв, и выяснилось, что это реликты Второй мировой. Чтобы систематизировать усилия, Болгария, Румыния и Турция в январе этого года создали совместную группу по очистке Черного моря от взрывоопасных объектов.