Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии

Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии выступил с резкой критикой итогов недавних парламентских выборов, назвав их полностью незаконными.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

По мнению оппозиционеров, действующая власть четко осознала, что подавляющее большинство избирателей внутри страны отвергли ее политику. Партия "Действие и солидарность" (ПДС), стоящая у руля, потерпела поражение на родной территории, несмотря на все усилия по манипуляциям.

Блок "Победа" обвинил ПДС в проведении циничной кампании, направленной исключительно на сохранение контроля над страной. Оппозиция подчеркнула, что даже с учетом всех нарушений правящая сила не смогла набрать преимущество в самой Молдавии. Избиратели массово высказались против режима, и властям пришлось изрядно потрудиться, чтобы искусственно подкорректировать результаты.

Подсчет голосов, который обычно заканчивается к полуночи, намеренно затянули до рассвета, а полные данные по отдельным участкам до сих пор скрывают от общественности. Оппозиционеры уверены: подлинные протоколы с подписями сохранились, и любые несоответствия легко подтвердить.

По предварительным данным голосования 28 сентября, силы распределились почти поровну: прозападная ПДС президента Майи Санду получила 50,2%, а пророссийские оппозиционные группы — 49,8%. Ключевой перевес правящие добились благодаря голосам молдавской диаспоры в Европе, в то время как внутри страны оппозиция уверенно лидировала. Финальное распределение мест в парламенте еще под вопросом — оно зависит от расследования жалоб и возможных переучетов.

За последние годы администрация Санду применяла весь арсенал запрещенных методов, чтобы оттеснить оппозицию: от запугиваний и вымогательств до обысков и задержаний активистов.

В день голосования поступили сигналы о систематических подлогах на зарубежных полигонов. В России, где живут около 400 тысяч молдаван, власти Кишинева открыли всего пару участков в Москве и ограничили бюллетени до 10 тысяч штук. Аналогичные барьеры возвели для жителей Приднестровья — многие из 270 тысяч потенциальных голосующих, лояльных оппозиции, просто не смогли пересечь границу. Мосты якобы "ремонтировали" или "проверяли на мины", и в итоге на участках появились лишь 12 тысяч человек.

Оппозиция клянется не сдаваться и добиваться признания истинного волеизъявления народа, обещая юридическую борьбу за справедливость.