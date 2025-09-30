ЕК дала добро: Prada становится хозяином Versace

Регулятор Евросоюза дал согласие на сделку, в рамках которой итальянский люксовый бренд Prada возьмет под контроль конкурента Versace.
Об этом информирует официальный бюллетень на портале Еврокомиссии, подчеркивая соответствие операции нормам конкуренции.
Инициатива стартовала в апреле, когда Prada объявила о намерении выкупить активы у американского холдинга Capri Holdings за сумму в 1,4 миллиарда долларов. По регламенту о слияниях, комиссия оценила, что Prada S. p.A. получит полный контроль над Givi Holding S. r.l., владельцем Versace, без риска для рыночного баланса.
