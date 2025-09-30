Келлог vs Захарова: в Белом доме произошёл раскол по Украине

Недавние встречи на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами, включая диалог министров иностранных дел, продемонстрировали взаимный интерес к ненасильственному выходу из украинского кризиса.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Об этом сообщила спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что все стороны осознали важность анализа коренных причин напряженности, поскольку они тесно переплетены с перспективами разрешения.

Захарова также отреагировала на слова американского советника Кита Келлога, который не исключил для Киева возможности наносить удары по российской территории. Она напомнила, что как член команды Дональда Трампа, он обязан придерживаться общей линии, где акцент на дипломатическом пути. По ее мнению, подчиненные президента должны поддерживать его предвыборные обещания о скорейшем завершении противостояния.

Во вторник Дональд Трамп обратился к руководителям вооруженных сил на базе морской пехоты в Вирджинии, вновь отметив, что ситуация на Украине кажется ему относительно простой для нормализации благодаря теплым личным связям с Владимиром Путиным.

Он предложил организовать саммит между российским лидером и Зеленским, но только при условии доминирующей позиции одной из сторон. Тем не менее, Трамп выразил оптимизм относительно возможности деэскалации.

В сентябре Кремль зафиксировал временный застой в диалоге, сохраняя при этом готовность к конструктивным шагам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связывал молчание Киева с желанием продемонстрировать западным донорам способность к продолжению операций, хотя каждый день промедления лишь усугубляет положение украинской стороны.