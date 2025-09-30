Польские правоохранители уже год назад предпринимали усилия по захвату мужчины украинского происхождения Владимира З., подозреваемого в связи с подрывом газопроводов "Северный поток".
Об этом поведал журналистам представитель варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба, отметив, что инициатива исходила от немецких коллег.
По его словам, в прошлом году подозреваемого пытались взять под стражу в районе Прушкова, но он внезапно покинул страну и перебрался на родину. Недавно, в ходе специальных проверок, выяснилось, что Владимир З. вернулся и обосновался в знакомом месте. Скиба уточнил, что арест состоялся утром, в соответствии с европейским ордером.
Подозреваемый, которому 46 лет, ведет бизнес в сфере строительства и ведет тихую жизнь в пригороде Варшавы вместе с близкими. Прокуратура намерена в ближайшие часы инициировать судебное рассмотрение вопроса о форме содержания под стражей.
Представитель ведомства пояснил, что по регламенту у них есть двое суток на подачу ходатайства, и оно, скорее всего, поступит в инстанцию до обеда среды.
События на экспортных магистралях России в Европу — "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" — развернулись 26 сентября 2022 года в виде мощных детонаций. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают акта саботажа. Руководство оператора Nord Stream AG подчеркивало масштаб ущерба, который выходит за рамки обычных инцидентов, и неопределенность с восстановлением.
В Генпрокуратуре РФ возбудили производство по факту международного террористического акта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно указывал, что Москва безуспешно запрашивает информацию у партнеров.
Американский публицист Сеймур Херш, удостоенный Пулитцера, год назад обнародовал материал, где, опираясь на инсайдера, утверждал, что мины под трубопроводами разместили в июне 2022-го во время маневров Baltops американские дайверы при норвежской помощи. По версии автора, приказ исходил от тогдашнего лидера США Джо Байдена.
В Минобороны Америки опровергли любые связи с инцидентом. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинял Вашингтон и Лондон в саботаже полноценного глобального дознания.
