2:35
Мир

Польские правоохранители уже год назад предпринимали усилия по захвату мужчины украинского происхождения Владимира З., подозреваемого в связи с подрывом газопроводов "Северный поток".

Флаг Польши
Фото: commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons
Флаг Польши

Об этом поведал журналистам представитель варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба, отметив, что инициатива исходила от немецких коллег.

По его словам, в прошлом году подозреваемого пытались взять под стражу в районе Прушкова, но он внезапно покинул страну и перебрался на родину. Недавно, в ходе специальных проверок, выяснилось, что Владимир З. вернулся и обосновался в знакомом месте. Скиба уточнил, что арест состоялся утром, в соответствии с европейским ордером.

Подозреваемый, которому 46 лет, ведет бизнес в сфере строительства и ведет тихую жизнь в пригороде Варшавы вместе с близкими. Прокуратура намерена в ближайшие часы инициировать судебное рассмотрение вопроса о форме содержания под стражей.

Представитель ведомства пояснил, что по регламенту у них есть двое суток на подачу ходатайства, и оно, скорее всего, поступит в инстанцию до обеда среды.

События на экспортных магистралях России в Европу — "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" — развернулись 26 сентября 2022 года в виде мощных детонаций. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают акта саботажа. Руководство оператора Nord Stream AG подчеркивало масштаб ущерба, который выходит за рамки обычных инцидентов, и неопределенность с восстановлением.

В Генпрокуратуре РФ возбудили производство по факту международного террористического акта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно указывал, что Москва безуспешно запрашивает информацию у партнеров.

Американский публицист Сеймур Херш, удостоенный Пулитцера, год назад обнародовал материал, где, опираясь на инсайдера, утверждал, что мины под трубопроводами разместили в июне 2022-го во время маневров Baltops американские дайверы при норвежской помощи. По версии автора, приказ исходил от тогдашнего лидера США Джо Байдена.

В Минобороны Америки опровергли любые связи с инцидентом. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинял Вашингтон и Лондон в саботаже полноценного глобального дознания.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
