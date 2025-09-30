Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда о рогатом змее превращается в научную улику: открытие в Южной Африке ошеломило исследователей
От музыки к международному диалогу: как Егор Крид подружился с сыном Трампа
Foreign Affairs взорвал бомбу: США сдадут Европу России
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Стрельба на базе ВВС США: локдаун и паника в Нью-Джерси
Газовый след ведёт в Киев: Польша раньше всех поймала подозреваемого в подрыве Северного потока
Коротко стричься по возрасту — миф: женщины после 50 рушат старый запрет и выбирают длину
Ракетный тупик: США поставили Украину в неудобное положение перед Россией
11,6 миллиона долларов дважды: в Молдавии творится правовой хаос

Пресс-секретарь Белого дома и вдова Чарли Кирка: Time назвал восходящих звезд США

2:18
Мир

Американский журнал Time включил пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт и вдову активиста Чарли Кирка Эрику в число ста наиболее перспективных фигур 2025 года.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Обе женщины отметились в разделе "лидеры", где издание подчеркивает их роль в формировании общественного мнения.

Левитт предстает как уверенная представительница команды Дональда Трампа, готовая отстаивать его инициативы на международной арене и влиять на исторические события. Что касается Эрики Кирк, то ее хвалят за редкое в современной политике умение проявлять милосердие, особенно в трагических обстоятельствах.

Среди новаторов Time выделил главу биотехнологической фирмы Colossal Biosciences Бена Ламма, чьи разработки позволили возродить древний вид хищников — так называемых лютоволков, известных по фэнтезийным сюжетам. В категории лидеров также фигурирует президент Гайаны Ирфаан Али, среди творцов — актер Трэмелл Тиллман, в феноменах — Дэвид Коренсвет, а к новаторам отнесли нигерийского музыканта Rema.

Трагедия с Чарли Кирком случилась 10 сентября на публичном собрании в Университете долины Юта.

Этот 31-летний сторонник Трампа, отец двоих детей, резко критиковал поддержку Киева, называя Зеленского агентом внешних сил и подчеркивая историческую связь Крыма с Россией. Убийца, 22-летний Тайлер Робинсон, сдался властям; прокуратура требует для него высшей меры наказания. Подозреваемый, по данным следствия, недавно увлекся радикальными взглядами левого толка, жил с человеком трансгендерной* идентичности и конфликтовал с отцом-трампистом.

На церемонии прощания вдова выразила готовность простить преступника, ссылаясь на христианские принципы и убеждения покойного.

Ранее, в апреле, Colossal Biosciences объявила о прорыве: ученые вернули к жизни вид, вымерший более 12 тысяч лет назад, вдохновленный образами из саги по книгам Джорджа Мартина.

* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Дипломатическая война началась: Россия наносит ответный удар по Австрии
Постучал по дереву и успокоился: Трамп снова высказался по Украине
Наркотический капкан: США в шаге от катастрофы — заявление Трампа
Антидепрессант под ногами: как бег осенью влияет на мозг, сердце и иммунитет
Праздник один — выплаты разные: где пенсионерам повезло, а где и ждать нечего
Туск объявил войну России: Орбан дал жёсткий ответ польскому коллеге
Зарплаты и пенсии взлетят на 7,6%: подарки и прочие изменения законов с 1 октября
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины
В тылу врага: русский язык на Украине становится все популярнее
Считали вредной привычкой, а на деле — секрет долголетия: почему кошке место в хозяйской кровати
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.