Пресс-секретарь Белого дома и вдова Чарли Кирка: Time назвал восходящих звезд США

Американский журнал Time включил пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт и вдову активиста Чарли Кирка Эрику в число ста наиболее перспективных фигур 2025 года.

Обе женщины отметились в разделе "лидеры", где издание подчеркивает их роль в формировании общественного мнения.

Левитт предстает как уверенная представительница команды Дональда Трампа, готовая отстаивать его инициативы на международной арене и влиять на исторические события. Что касается Эрики Кирк, то ее хвалят за редкое в современной политике умение проявлять милосердие, особенно в трагических обстоятельствах.

Среди новаторов Time выделил главу биотехнологической фирмы Colossal Biosciences Бена Ламма, чьи разработки позволили возродить древний вид хищников — так называемых лютоволков, известных по фэнтезийным сюжетам. В категории лидеров также фигурирует президент Гайаны Ирфаан Али, среди творцов — актер Трэмелл Тиллман, в феноменах — Дэвид Коренсвет, а к новаторам отнесли нигерийского музыканта Rema.

Трагедия с Чарли Кирком случилась 10 сентября на публичном собрании в Университете долины Юта.

Этот 31-летний сторонник Трампа, отец двоих детей, резко критиковал поддержку Киева, называя Зеленского агентом внешних сил и подчеркивая историческую связь Крыма с Россией. Убийца, 22-летний Тайлер Робинсон, сдался властям; прокуратура требует для него высшей меры наказания. Подозреваемый, по данным следствия, недавно увлекся радикальными взглядами левого толка, жил с человеком трансгендерной* идентичности и конфликтовал с отцом-трампистом.

На церемонии прощания вдова выразила готовность простить преступника, ссылаясь на христианские принципы и убеждения покойного.

Ранее, в апреле, Colossal Biosciences объявила о прорыве: ученые вернули к жизни вид, вымерший более 12 тысяч лет назад, вдохновленный образами из саги по книгам Джорджа Мартина.

* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено