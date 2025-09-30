11,6 миллиона долларов дважды: в Молдавии творится правовой хаос

В молдавской столице суд вынес решение по делу о предполагаемом спонсорстве партии "Шор", назначив оппозиционному парламентарию Марине Таубер и руководительнице Гагаузии Евгении Гуцул одинаковую сумму изъятия — 11,6 миллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание правительства Молдавии

Адвокат Сергей Морару назвал это нарушением норм, поскольку процессы по их обвинениям велись раздельно, что привело к логическим несостыковкам. Об этом он заявил РИА Новости.

Во вторник Кишиневский трибунал приговорил Таубер к семи с половиной годам колонии за якобы незаконное финансирование указанной политической силы и попытки влиять на следствие. Защита расценивает вердикт как проявление политической целесообразности, а сама фигурантка заранее выразила в своем Telegram-канале убеждение в предвзятости расследования, подчеркнув его искусственный характер и связь с директивами сверху.

По ее словам, это часть кампании по нейтрализации несогласных, инициированной главой государства Майей Санду. Альянс "Победа", куда входит Таубер, неоднократно подчеркивал, что преследование носит заказной характер для устрашения активистов.

Морару напомнил, что просил объединить слушания по делам Гуцул, Таубер и как минимум двадцати других участников, но суд отклонил ходатайство, рассмотрев их по отдельности. В итоге возникли противоречия: одну и ту же сумму конфискуют у разных людей, что недопустимо по закону. Адвокат уверен, что такие расхождения — прямое следствие фрагментарного подхода к материалам.

Он также отметил, что события развивались прозрачно, и ни Гуцул, ни Таубер не имели отношения к сбору средств для партии или ее избирательной кампании. Это не входило в их компетенцию, и их одобрение не требовалось. Однако следствие опирается на вымышленную интерпретацию, отдавая предпочтение позиции обвинения, особенно на фоне итогов недавних голосований.

Шире, в Молдавии нарастают ограничения на свободу выражения: под вымышленными основаниями задержана Гуцул, в аэропорту перехватывают законодателей за визиты в Россию, а против оппозиционеров заводят новые производства. Власти предлагают запретить митинги за месяц до и после выборов, а также упростить отказы в допуске кандидатов без аргументов. Для этого расширяют функции Службы информации и безопасности под лозунгом противодействия подкупу на выборах.

В информационной сфере давление усилилось еще в 2023-м: заблокированы 13 вещательных каналов и множество веб-ресурсов с альтернативными нарративами. Под санкции попали платформы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", Regnum, "Лента.ру", "Правда.ру", а также местные Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3. Осенью 2024-го, перед голосованием, закрыли более ста Telegram-страниц.