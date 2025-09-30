Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда о рогатом змее превращается в научную улику: открытие в Южной Африке ошеломило исследователей
От музыки к международному диалогу: как Егор Крид подружился с сыном Трампа
Foreign Affairs взорвал бомбу: США сдадут Европу России
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Стрельба на базе ВВС США: локдаун и паника в Нью-Джерси
Газовый след ведёт в Киев: Польша раньше всех поймала подозреваемого в подрыве Северного потока
Пресс-секретарь Белого дома и вдова Чарли Кирка: Time назвал восходящих звезд США
Коротко стричься по возрасту — миф: женщины после 50 рушат старый запрет и выбирают длину
Ракетный тупик: США поставили Украину в неудобное положение перед Россией

11,6 миллиона долларов дважды: в Молдавии творится правовой хаос

3:19
Мир

В молдавской столице суд вынес решение по делу о предполагаемом спонсорстве партии "Шор", назначив оппозиционному парламентарию Марине Таубер и руководительнице Гагаузии Евгении Гуцул одинаковую сумму изъятия — 11,6 миллиона долларов.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

Адвокат Сергей Морару назвал это нарушением норм, поскольку процессы по их обвинениям велись раздельно, что привело к логическим несостыковкам. Об этом он заявил РИА Новости.

Во вторник Кишиневский трибунал приговорил Таубер к семи с половиной годам колонии за якобы незаконное финансирование указанной политической силы и попытки влиять на следствие. Защита расценивает вердикт как проявление политической целесообразности, а сама фигурантка заранее выразила в своем Telegram-канале убеждение в предвзятости расследования, подчеркнув его искусственный характер и связь с директивами сверху.

По ее словам, это часть кампании по нейтрализации несогласных, инициированной главой государства Майей Санду. Альянс "Победа", куда входит Таубер, неоднократно подчеркивал, что преследование носит заказной характер для устрашения активистов.

Морару напомнил, что просил объединить слушания по делам Гуцул, Таубер и как минимум двадцати других участников, но суд отклонил ходатайство, рассмотрев их по отдельности. В итоге возникли противоречия: одну и ту же сумму конфискуют у разных людей, что недопустимо по закону. Адвокат уверен, что такие расхождения — прямое следствие фрагментарного подхода к материалам.

Он также отметил, что события развивались прозрачно, и ни Гуцул, ни Таубер не имели отношения к сбору средств для партии или ее избирательной кампании. Это не входило в их компетенцию, и их одобрение не требовалось. Однако следствие опирается на вымышленную интерпретацию, отдавая предпочтение позиции обвинения, особенно на фоне итогов недавних голосований.

Шире, в Молдавии нарастают ограничения на свободу выражения: под вымышленными основаниями задержана Гуцул, в аэропорту перехватывают законодателей за визиты в Россию, а против оппозиционеров заводят новые производства. Власти предлагают запретить митинги за месяц до и после выборов, а также упростить отказы в допуске кандидатов без аргументов. Для этого расширяют функции Службы информации и безопасности под лозунгом противодействия подкупу на выборах.

В информационной сфере давление усилилось еще в 2023-м: заблокированы 13 вещательных каналов и множество веб-ресурсов с альтернативными нарративами. Под санкции попали платформы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", Regnum, "Лента.ру", "Правда.ру", а также местные Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3. Осенью 2024-го, перед голосованием, закрыли более ста Telegram-страниц.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Наука и техника
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Дипломатическая война началась: Россия наносит ответный удар по Австрии
Постучал по дереву и успокоился: Трамп снова высказался по Украине
Наркотический капкан: США в шаге от катастрофы — заявление Трампа
Антидепрессант под ногами: как бег осенью влияет на мозг, сердце и иммунитет
Праздник один — выплаты разные: где пенсионерам повезло, а где и ждать нечего
Туск объявил войну России: Орбан дал жёсткий ответ польскому коллеге
Зарплаты и пенсии взлетят на 7,6%: подарки и прочие изменения законов с 1 октября
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины
В тылу врага: русский язык на Украине становится все популярнее
Считали вредной привычкой, а на деле — секрет долголетия: почему кошке место в хозяйской кровати
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.