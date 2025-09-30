Вертолётам вход запрещён: Словакия закрепила два пола в конституции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Мир

Президент Словакии Петер Пеллегрини утвердил изменения в основной закон страны, которые официально фиксируют признание исключительно мужского и женского полов.

Presidential Palace, Bratislava, Slovakia
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Это решение стало итогом длительных дебатов и теперь закреплено на конституционном уровне, чтобы подчеркнуть традиционные ценности общества.

Парламентское собрание Словакии 26 сентября на финальном этапе рассмотрения поддержало эти нововведения большинством голосов — 90 из 150 законодателей. После этого пакет документов передали на утверждение главе государства, который не стал затягивать процесс. В своем обращении в соцсетях Пеллегрини подтвердил, что принял поправки, отметив их широкую поддержку среди депутатов.

Инициатива исходила от премьер-министра Роберта Фицо, который еще в начале года обрисовал необходимость таких мер.

По его убеждению, это поможет избежать ситуаций, когда люди пытаются отождествлять себя с небиологическими категориями, вроде животных или предметов. В обновленном тексте конституции также уточняется, что право на усыновление предоставляется только парам, заключенным в традиционном браке — а такой союз, согласно нормам 2014 года, возможен исключительно между мужчиной и женщиной.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
