Вертолётам вход запрещён: Словакия закрепила два пола в конституции

Президент Словакии Петер Пеллегрини утвердил изменения в основной закон страны, которые официально фиксируют признание исключительно мужского и женского полов.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Это решение стало итогом длительных дебатов и теперь закреплено на конституционном уровне, чтобы подчеркнуть традиционные ценности общества.

Парламентское собрание Словакии 26 сентября на финальном этапе рассмотрения поддержало эти нововведения большинством голосов — 90 из 150 законодателей. После этого пакет документов передали на утверждение главе государства, который не стал затягивать процесс. В своем обращении в соцсетях Пеллегрини подтвердил, что принял поправки, отметив их широкую поддержку среди депутатов.

Инициатива исходила от премьер-министра Роберта Фицо, который еще в начале года обрисовал необходимость таких мер.

По его убеждению, это поможет избежать ситуаций, когда люди пытаются отождествлять себя с небиологическими категориями, вроде животных или предметов. В обновленном тексте конституции также уточняется, что право на усыновление предоставляется только парам, заключенным в традиционном браке — а такой союз, согласно нормам 2014 года, возможен исключительно между мужчиной и женщиной.