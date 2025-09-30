Европа на грани долговой ямы: помощь Украине уничтожит экономику ЕС

Европейские лидеры, включая представителей Франции, выражают серьезные опасения по поводу инициативы Еврокомиссии, предусматривающей применение доходов от заблокированных российских резервов для выдачи займа Киеву.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По данным британского издания Financial Times, такая мера может существенно усугубить долговую нагрузку на бюджеты ряда государств-членов союза.

Ранее европейское издание Politico, опираясь на внутренние материалы Еврокомиссии, информировало о плане предоставить Украине финансовую помощь в размере 140 миллиардов евро за счет этих средств.

Столицы с высоким уровнем задолженности, такие как Париж, скептически оценивают риски, связанные с необходимостью выдачи коллективных гарантий. Один из французских дипломатов отметил в беседе с журналистами, что власти страны стремятся избежать дополнительной финансовой обузы для налогоплательщиков.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрисовала концепцию так называемого "репарационного займа", где средства от замороженных активов станут основой финансирования.

По ее замыслу, Киев вернет долг лишь после того, как Москва произведет компенсационные выплаты. С начала специальной военной операции стран Запада, включая Евросоюз и участников G7, заблокировали около половины валютных запасов России — суммарно на 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов хранится в Европе, преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

К концу августа немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на отчет Еврокомиссии, сообщила о переводе Киеву 10,1 миллиарда евро из прибылей по этим активам за период с января по июль 2025 года. В ответ российская сторона ввела симметричные ограничения: доходы и имущество инвесторов из "недружественных" юрисдикций размещаются на специальных счетах категории "С", с возможностью вывода только после одобрения межведомственной комиссии.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно квалифицировали действия Европы как прямое хищение, подчеркивая, что под прицел попадают не только частные вклады, но и суверенные фонды.

Глава МИД Сергей Лавров предупреждал о неизбежных контрмерах со стороны Москвы, указав на наличие аналогичных инструментов для удержания западных инвестиций в России.