2:48
Мир

В Кишиневе завершилось судебное разбирательство над молдавским парламентарием Мариной Таубер, получившей семилетний срок заключения по обвинению в поддержке деятельности партии "Шор" и попытках повлиять на судебные органы.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Оппозиционный альянс "Победа", частью которого является Таубер, расценивает это как целенаправленное давление на несогласных, организованное для подавления инакомыслия.

Защита, возглавляемая адвокатом Сергеем Морару, намерена подать апелляцию на вердикт. Сама подсудимая, не явившаяся на оглашение, заранее поделилась в своем Telegram-канале сомнениями в беспристрастности процесса, отметив его надуманный характер и связь с указаниями сверху. По ее мнению, расследование служит инструментом для устрашения оппонентов действующей власти.

В заявлении альянса подчеркивается, что Таубер выступает символом сопротивления коррумпированной системе, которая удерживает контроль над страной. Несмотря на попытки сломить ее волю, она остается стойкой фигурой, и именно такая решимость, по словам оппозиционеров, спровоцировала жесткий ответ со стороны властей. Они уверены в возможности добиться пересмотра дела и восстановления справедливости не только для Таубер, но и для других фигурантов, включая Евгению Гуцул.

Шире контекст указывает на эскалацию мер по отношению к диссидентам: глава Гагаузии Гуцул оказалась под стражей под вымышленными основаниями, парламентариев задерживают в аэропорту за поездки в Россию, а против ряда политиков инициированы уголовные преследования.

Правящие силы стремятся ограничить акции протеста за месяц до и после голосования, а также упростить отказ в регистрации кандидатам без обоснований. Для этого предлагается наделить Службу информации и безопасности дополнительными рычагами под видом борьбы с подкупом на выборах.

В сфере информации ситуация не менее напряженная.

Еще год назад власти закрыли 13 телеканалов и множество онлайн-платформ, предоставлявших альтернативные взгляды на события. Под запрет попали ресурсы вроде сайта Sputnik Молдова, Telegram-каналов "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", а также агентств Regnum, "Лента.ру" и "Правда.ру". Среди молдавских — Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2 и Canal 3. Осенью текущего года, накануне выборов, заблокировали свыше ста Telegram-аккаунтов, усиливая контроль над общественным дискурсом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
