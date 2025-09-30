Индия в ожидании громкого заявления: Путин прилетит с планом на будущее

В ходе недавних переговоров по вопросам региональной безопасности заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов обсудил с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной обороне Паваном Капуром ключевые аспекты двусторонних отношений.
По его словам, на первом месте стоит организация предстоящей поездки главы российского государства в столицу Индии.
Собеседники подчеркнули, что лидеры двух стран поддерживают регулярный диалог, и теперь усилия сосредоточены на тщательной проработке деталей этого события. Венедиктов отметил, что такие встречи укрепляют партнерство и помогают решать общие вызовы.
В свою очередь, индийская сторона подтвердила активную работу над планами. Капур указал, что подготовка к приезду российского президента запланирована на конец года, в рамках 23-го раунда саммита, что обещает стать важным шагом в развитии сотрудничества.
