Политическая казнь в Кишиневе: 7,5 лет тюрьмы за правду

2:43
Мир

В молдавской столице суд вынес приговор депутату Марине Таубер — 7,5 лет колонии, что, по мнению оппозиции, стало результатом давления со стороны руководства страны.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

Об этом сообщила РИА Новости коллега Таубер по парламенту, представительница блока "Победа" Регина Апостолова, подчеркнувшая политический характер решения.

Защита осужденной намерена оспорить вердикт в вышестоящей инстанции, а сама Таубер не явилась на процесс. Апостолова отметила, что дело против лидера партии "Шор" велось без убедительных улик и без допроса ключевых свидетелей, что типично для преследований членов ее фракции и всего оппозиционного объединения. По ее оценке, такие меры — это способ нынешнего руководства подавить несогласных, которые не разделяют взгляды партии "Действие и солидарность".

Аналогичные наказания ранее получили руководители региональных ячеек "Победы". Депутат напомнила о хаосе перед выборами, когда граждан запугивали, и подчеркнула, что эти методы продолжают применяться.

Антикоррупционные следователи еще в июле требовали для Таубер 13 лет заключения, обвинив в незаконном спонсорстве партии "Шор" и попытках повлиять на следствие, в том числе через участие в акции солидарности с Иланом Шором. Сама Таубер ранее связывала гонения на оппозицию с кризисом легитимности власти, которая боится утратить контроль.

В Молдавии нарастают ограничения для инакомыслящих: под вымышленными основаниями арестовали Евгению Гуцул, главу Гагаузии, в аэропорту задерживают парламентариев за поездки в Россию, заводят дела против ряда несогласных.

Кишинев стремится запретить демонстрации за месяц до и после голосования, а также расширить права спецслужб для отказа в регистрации кандидатов под видом борьбы с подкупом избирателей.

В 2023 году власти разобрались с неудобными изданиями, альтернативно освещающими события: заблокировали 13 каналов и множество порталов. Под запретом оказались ресурсы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", Regnum, "Ленты.ру", "Правды.ру", а также молдавские Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и другие. Осенью 2024-го, накануне выборов, отключили свыше ста Telegram-аккаунтов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
