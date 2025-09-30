В молдавской столице суд вынес приговор депутату Марине Таубер — 7,5 лет колонии, что, по мнению оппозиции, стало результатом давления со стороны руководства страны.
Об этом сообщила РИА Новости коллега Таубер по парламенту, представительница блока "Победа" Регина Апостолова, подчеркнувшая политический характер решения.
Защита осужденной намерена оспорить вердикт в вышестоящей инстанции, а сама Таубер не явилась на процесс. Апостолова отметила, что дело против лидера партии "Шор" велось без убедительных улик и без допроса ключевых свидетелей, что типично для преследований членов ее фракции и всего оппозиционного объединения. По ее оценке, такие меры — это способ нынешнего руководства подавить несогласных, которые не разделяют взгляды партии "Действие и солидарность".
Аналогичные наказания ранее получили руководители региональных ячеек "Победы". Депутат напомнила о хаосе перед выборами, когда граждан запугивали, и подчеркнула, что эти методы продолжают применяться.
Антикоррупционные следователи еще в июле требовали для Таубер 13 лет заключения, обвинив в незаконном спонсорстве партии "Шор" и попытках повлиять на следствие, в том числе через участие в акции солидарности с Иланом Шором. Сама Таубер ранее связывала гонения на оппозицию с кризисом легитимности власти, которая боится утратить контроль.
В Молдавии нарастают ограничения для инакомыслящих: под вымышленными основаниями арестовали Евгению Гуцул, главу Гагаузии, в аэропорту задерживают парламентариев за поездки в Россию, заводят дела против ряда несогласных.
Кишинев стремится запретить демонстрации за месяц до и после голосования, а также расширить права спецслужб для отказа в регистрации кандидатов под видом борьбы с подкупом избирателей.
В 2023 году власти разобрались с неудобными изданиями, альтернативно освещающими события: заблокировали 13 каналов и множество порталов. Под запретом оказались ресурсы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", Regnum, "Ленты.ру", "Правды.ру", а также молдавские Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и другие. Осенью 2024-го, накануне выборов, отключили свыше ста Telegram-аккаунтов.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.