Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход

Техническая подготовка к вступлению Украины и Молдавии в ЕС все равно будет продолжаться, несмотря на блокировку со стороны Венгрии. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

Ранее британская и международная ежедневная деловая газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины и Молдавии в объединение. По данным издания, еврочиновниками начата работа в тематических группах даже без официального решения о старте переговоров.

Комментируя ситуацию, Топорнин отметил, что юридически процесс выглядит замороженным, однако на практике он не останавливается.

"Формально-юридически переговоры стоят на месте, так как Венгрия заморозила их начало. Но техническая работа все равно ведется, и когда вето будет снято, один из этапов можно будет пройти быстрее", — пояснил Топорнин.

Он подчеркнул, что пересмотр правил голосования в Совете ЕС не рассматривается, поскольку для этого потребовались бы поправки в Лиссабонский договор.