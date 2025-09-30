Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Техническая подготовка к вступлению Украины и Молдавии в ЕС все равно будет продолжаться, несмотря на блокировку со стороны Венгрии. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Ранее британская и международная ежедневная деловая газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины и Молдавии в объединение. По данным издания, еврочиновниками начата работа в тематических группах даже без официального решения о старте переговоров.

Комментируя ситуацию, Топорнин отметил, что юридически процесс выглядит замороженным, однако на практике он не останавливается.

"Формально-юридически переговоры стоят на месте, так как Венгрия заморозила их начало. Но техническая работа все равно ведется, и когда вето будет снято, один из этапов можно будет пройти быстрее", — пояснил Топорнин.

Он подчеркнул, что пересмотр правил голосования в Совете ЕС не рассматривается, поскольку для этого потребовались бы поправки в Лиссабонский договор.

"Это своего рода конституция Евросоюза, и изменить ее крайне сложно. Поэтому в ближайшее время правила останутся прежними. Реальные надежды ЕС связаны с результатами выборов в Венгрии. Если позиции Орбана ослабнут, путь к переговорам может открыться значительно быстрее", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход
