Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход

Техническая подготовка к вступлению Украины и Молдавии в ЕС все равно будет продолжаться, несмотря на блокировку со стороны Венгрии. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Ранее британская и международная ежедневная деловая газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины и Молдавии в объединение. По данным издания, еврочиновниками начата работа в тематических группах даже без официального решения о старте переговоров.
Комментируя ситуацию, Топорнин отметил, что юридически процесс выглядит замороженным, однако на практике он не останавливается.
"Формально-юридически переговоры стоят на месте, так как Венгрия заморозила их начало. Но техническая работа все равно ведется, и когда вето будет снято, один из этапов можно будет пройти быстрее", — пояснил Топорнин.
Он подчеркнул, что пересмотр правил голосования в Совете ЕС не рассматривается, поскольку для этого потребовались бы поправки в Лиссабонский договор.
"Это своего рода конституция Евросоюза, и изменить ее крайне сложно. Поэтому в ближайшее время правила останутся прежними. Реальные надежды ЕС связаны с результатами выборов в Венгрии. Если позиции Орбана ослабнут, путь к переговорам может открыться значительно быстрее", — заключил эксперт.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.