Макрон сдался Трампу: Франция поддержала план по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил одобрение инициативе своего американского коллеги Дональда Трампа по разрешению кризиса в секторе Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

В понедельник Трамп представил детальный документ из двадцати пунктов, где ключевыми элементами стали мгновенное перемирие в обмен на выпуск всех удерживаемых в течение трех суток, а также запрет на участие радикальных палестинских сил в местном самоуправлении — ни напрямую, ни через посредников. Вместо этого контроль над территорией предлагается передать экспертам под эгидой глобального механизма, возглавляемого самим Трампом.

Макрон отметил решимость американского лидера положить конец боевым действиям и вернуть свободу пленным.

Он выразил уверенность, что Израиль последует за планом, а у ХАМАС не останется альтернатив, кроме как освободить израильтян и присоединиться к процессу. Франция, по словам лидера, намерена активно участвовать в реализации и контролировать соблюдение договоренностей всеми сторонами.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее подтвердил приверженность этой схеме, подчеркнув ее соответствие стратегическим задачам Тель-Авива в завершении кампании.