Израиль раскололся надвое: извинения Нетаньяху вызвали бурю

Ведущие фигуры израильской политики, от радикальных правых до умеренных, обрушились с упреками на премьера Биньямина Нетаньяху за его недавние извинения руководству Катара после атаки на Доху, направленной на нейтрализацию верхушки палестинской группировки ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху
Фото: commons.wikimedia.org by President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Биньямин Нетаньяху

Об этом сообщила телекомпания "12-й канал", ссылаясь на свои источники. Пресс-служба Нетаньяху отказалась подтверждать или опровергать эти сведения по запросу РИА Новости.

Крайне правый министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир охарактеризовал операцию как абсолютно оправданную и этически безупречную. По его мнению, те, кто спонсирует и подстрекает к насилию, включая акты против мирных жителей, не заслуживают убежища ни в одной точке планеты. Бен-Гвир прямо обвинил Катар в системной поддержке экстремизма и призвал весь мир осознать эту реальность.

Министр по делам поселений и национальных инициатив Орит Струк выразила недоумение таким жестом, напомнив, что Доха так и не принесла извинений за события 7 октября 2023 года — кровавый рейд боевиков ХАМАС на израильские территории.

Финансовый министр Бецалель Смотрич пошел дальше, назвав шаг Нетаньяху позорным и необоснованным, поскольку он якобы унижает страну перед спонсорами террора.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте кампании "Огненная вершина" и нанесла точечные удары по ключевым фигурам ХАМАС в столице Катара. Свидетели описали РИА Новости серию мощных детонаций в центре Дохи. Издание Israel Hayom уточнило, что Тель-Авив заранее уведомил Вашингтон и Доху о предстоящем рейде. В заявлении ХАМАС для РИА Новости говорится, что в результате погибли шестеро, включая сына лидера группировки в Газе Хумама аль-Хайю.

Официальный представитель Нетаньяху подтвердил: операция была спланирована и проведена исключительно Израилем, который полностью принимает на себя последствия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что обсудил ситуацию с Нетаньяху и расценил ее как досадный инцидент.

10 сентября российское внешнеполитическое ведомство осудило рейд как попрание норм международного права и призвало все стороны воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшему накалу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
