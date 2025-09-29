Трамп взорвал ядерный арсенал США: плутоний уйдет на американские АЭС

Команда президента Дональда Трампа рассматривает вариант перепрофилирования запасов плутония, ключевого элемента американского ядерного щита, под нужды гражданской энергетики.

Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

Об этом сообщает Politico, опираясь на инсайдера из министерства энергетики и служебные бумаги ведомства.

Согласно публикации, предлагаемая схема предполагает использование этого материала как сырья для реакторов следующего поколения. В отличие от действующих станций, работающих на уране, будущие установки смогут перерабатывать плутоний, что открывает двери для инновационных фирм и стартапов в сфере атомной генерации.

Документы Минэнерго подчеркивают: реализация плана потребует значительных партий вещества, где четверть объема возьмут из компонентов для боеголовок. При этом агентство уже ощущает дефицит в выпуске таких элементов, что усложняет баланс между обороной и мирными проектами.

В итоге ведомство запрашивает из национальных резервов 25 тонн сырья исключительно для продвижения атомной отрасли. Эта инициатива может стать поворотным моментом в энергетической политике, где военные ресурсы служат мостом к устойчивому будущему.