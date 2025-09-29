Трамп взорвал ядерный арсенал США: плутоний уйдет на американские АЭС

Команда президента Дональда Трампа рассматривает вариант перепрофилирования запасов плутония, ключевого элемента американского ядерного щита, под нужды гражданской энергетики.
Об этом сообщает Politico, опираясь на инсайдера из министерства энергетики и служебные бумаги ведомства.
Согласно публикации, предлагаемая схема предполагает использование этого материала как сырья для реакторов следующего поколения. В отличие от действующих станций, работающих на уране, будущие установки смогут перерабатывать плутоний, что открывает двери для инновационных фирм и стартапов в сфере атомной генерации.
Документы Минэнерго подчеркивают: реализация плана потребует значительных партий вещества, где четверть объема возьмут из компонентов для боеголовок. При этом агентство уже ощущает дефицит в выпуске таких элементов, что усложняет баланс между обороной и мирными проектами.
В итоге ведомство запрашивает из национальных резервов 25 тонн сырья исключительно для продвижения атомной отрасли. Эта инициатива может стать поворотным моментом в энергетической политике, где военные ресурсы служат мостом к устойчивому будущему.
