Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто резко осудил претензии своего украинского коллеги Андрея Сибиги относительно якобы вторжения венгерских беспилотников в воздушное пространство соседней страны.
По его убеждению, такие упреки выглядят абсурдно, и Киеву стоит воздержаться от замечаний по поводу сделок Будапешта с Москвой в сфере энергетики, поскольку это исключительно внутренние вопросы.
Сийярто указал, что Сибига искусственно вырвал фразу из речи премьера Виктора Орбана, где тот подчеркивал уважение к границам Украины, несмотря на разногласия в статусе ее суверенитета. Украинский министр интерпретировал это как косвенное признание инцидента с дронами и вновь потребовал прекратить импорт российских ресурсов.
В конце недели Сибига даже разместил в сети схематичное изображение предполагаемого маршрута венгерских аппаратов.
В ответ Сийярто охарактеризовал эту визуализацию как полную чепуху, известную всем участникам. Он напомнил, что выбор поставщиков топлива — прерогатива каждого государства, и Венгрия никогда не вмешивалась в энергетическую политику Украины, ожидая взаимного такта.
Ранее Владимир Зеленский без подкрепления фактами обвинил венгерские разведывательные устройства в пересечении рубежей.
В Минобороны Венгрии отвергли эти домыслы как вымысел. Сийярто в свою очередь предположил, что Зеленский страдает от навязчивых страхов, связанных с антивенгерскими настроениями, на что Сибига отреагировал оскорбительно. Орбан, в свою очередь, призвал Киев прекратить давление на Будапешт.
