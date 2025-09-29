Польша закрывает двери: теперь придётся ждать 10 лет ради гражданства

Глава польского государства Кароль Навроцкий передал в парламент инициативу, которая радикально усложнит процесс натурализации для приезжих.
Согласно документу, опубликованному пресс-службой президента, теперь для претендентов на паспорт потребуется не менее десяти лет непрерывного проживания в стране, вместо нынешних трех.
Изменения коснутся тех, кто имеет статус постоянного жителя или долгосрочного резидента Евросоюза. В пояснительной записке подчеркивается, что такая мера направлена на укрепление связей новоприбывших с обществом, чтобы они успели глубже влиться в местные традиции и нормы.
Навроцкий уверен: текущий трехлетний интервал недостаточен для формирования устойчивых корней.
За это время, по его мнению, едва ли удастся освоить язык хотя бы на базовом уровне B1, проникнуться культурными особенностями и разобраться в правовых тонкостях. В итоге, как ожидается, законопроект поможет отсеять поверхностных кандидатов, способствуя настоящему слиянию с нацией.
