Польша закрывает двери: теперь придётся ждать 10 лет ради гражданства

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава польского государства Кароль Навроцкий передал в парламент инициативу, которая радикально усложнит процесс натурализации для приезжих.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Согласно документу, опубликованному пресс-службой президента, теперь для претендентов на паспорт потребуется не менее десяти лет непрерывного проживания в стране, вместо нынешних трех.

Изменения коснутся тех, кто имеет статус постоянного жителя или долгосрочного резидента Евросоюза. В пояснительной записке подчеркивается, что такая мера направлена на укрепление связей новоприбывших с обществом, чтобы они успели глубже влиться в местные традиции и нормы.

Навроцкий уверен: текущий трехлетний интервал недостаточен для формирования устойчивых корней.

За это время, по его мнению, едва ли удастся освоить язык хотя бы на базовом уровне B1, проникнуться культурными особенностями и разобраться в правовых тонкостях. В итоге, как ожидается, законопроект поможет отсеять поверхностных кандидатов, способствуя настоящему слиянию с нацией.