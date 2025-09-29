Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ресторан, цветы и признания: как Natan отметил годовщину с женой после измен и скандала
Макрон сдался Трампу: Франция поддержала план по Газе
Степпер против бега: компактный тренажёр, который меняет представление о кардио
Израиль раскололся надвое: извинения Нетаньяху вызвали бурю
Дроны против России: Украина сделала предложение, от которого США не смогут отказаться
Трамп взорвал ядерный арсенал США: плутоний уйдет на американские АЭС
Украина сама себя закопала: Венгрия ответила на обвинения со страшной силой
НАТО призналась в катастрофической слабости: 5% шанса выжить в войне с Россией
Томагавка не будет: секрет Полишинеля НАТО и РФ

Польша закрывает двери: теперь придётся ждать 10 лет ради гражданства

1:07
Мир

Глава польского государства Кароль Навроцкий передал в парламент инициативу, которая радикально усложнит процесс натурализации для приезжих.

Государственные флаги Польши и ЕС
Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Государственные флаги Польши и ЕС

Согласно документу, опубликованному пресс-службой президента, теперь для претендентов на паспорт потребуется не менее десяти лет непрерывного проживания в стране, вместо нынешних трех.

Изменения коснутся тех, кто имеет статус постоянного жителя или долгосрочного резидента Евросоюза. В пояснительной записке подчеркивается, что такая мера направлена на укрепление связей новоприбывших с обществом, чтобы они успели глубже влиться в местные традиции и нормы.

Навроцкий уверен: текущий трехлетний интервал недостаточен для формирования устойчивых корней.

За это время, по его мнению, едва ли удастся освоить язык хотя бы на базовом уровне B1, проникнуться культурными особенностями и разобраться в правовых тонкостях. В итоге, как ожидается, законопроект поможет отсеять поверхностных кандидатов, способствуя настоящему слиянию с нацией.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Второй Дубай: США раскрыли план возрождения Газы
72 часа до мира: что США предлагают ХАМАС взамен на спокойствие
Магазинные воры в панике: нейросеть вычислила их секреты – ритейлеры ликуют
Сдача в обмен на еду: США ответили, когда Газа получит гумпомощь
США создают армию для Газы: силы демократии в очередной раз придут на Ближний Восток
Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители
Манго против диабета: почему фрукт с высоким содержанием сахара может быть полезнее диетических снеков
Война в Газе закончится через 72 часа? Белый дом раскрыл главное условие
Летиция Каста в 47: как кинозвезда снова покоряет мир моды после развода
Утро оживает в аромате яблок и орехов — овсянка превращается в маленькое чудо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.