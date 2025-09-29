Ближний Восток на грани взрыва: Нетаньяху раскрыл план уничтожения ХАМАС

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом дал понять, что палестинское движение ХАМАС рискует полным разгромом, если отвергнет предложенную американским лидером дорожную карту для разрешения кризиса в секторе Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Hoheit (Â¿!), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ХАМАС

Об этом он поведал журналистам, подчеркнув предпочтение мирного варианта, но не исключив силового.

Нетаньяху пояснил, что в случае формального или скрытого саботажа со стороны ХАМАС израильская сторона перейдет к самостоятельным шагам, завершив операцию в Газе любыми средствами — от дипломатических до военных. По его словам, такой сценарий может развиваться по упрощенной схеме или с серьезными осложнениями, однако Израиль склоняется к первому.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния и подчеркивает решимость Тель-Авива реализовать видение Трампа, где акцент на быстром урегулировании. Аналитики отмечают, что ультиматум усиливает давление на палестинских радикалов, потенциально меняя динамику переговоров.