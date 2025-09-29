Глупая Европа: Трамп использовал Палестину, чтобы выйти против стран ЕС

Президент США Дональд Трамп на совместной встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху выразил резкое неодобрение действиям ряда европейских партнеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Hrkac from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Палестина

По его мнению, решение этих стран официально признать палестинское государство выглядит полной глупостью. Трамп предположил, что такой шаг стал следствием многолетней усталости от затяжного ближневосточного противостояния, которое тянется десятилетиями.

Во время общения с журналистами в резиденции американского лидера Трамп подчеркнул, что подобные инициативы лишь усложняют ситуацию. Он охарактеризовал их как импульсивные поступки "хороших людей", но все равно ошибочные. Это заявление прозвучало на фоне растущего напряжения в регионе и подчеркивает приверженность Вашингтона поддержке союзников на Ближнем Востоке.