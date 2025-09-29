Пожар на пороге Белого дома: опасная случайность перед встречей Трампа и Нетаньяху

Инцидент с машиной охраны президента произошел в Вашингтоне в понедельник утром, всего в паре кварталов от резиденции главы государства.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Это случилось как раз перед тем, как Дональд Трамп начал прием израильского коллеги Биньямина Нетаньяху. Подробности раскрыл представитель ведомства в беседе с изданием People.

По словам источника, транспортное средство подразделения службы безопасности вспыхнуло на перекрестке 18-й улицы северо-западного сектора и Пенсильвания-авеню около десяти часов по местному времени. Никто из находившихся поблизости не получил вреда, и ситуация быстро стабилизировалась.

Расследование местных пожарных выявило неисправность в электрической системе как причину возгорания. Тем временем Трамп продолжает переговоры с Нетаньяху в Белом доме. Накануне, в воскресенье, американский политик намекнул на предстоящие новости по ближневосточному региону, подчеркнув потенциал для значимых перемен.