Трамп поставил ХАМАС ультиматум: согласие или война

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что боевики ХАМАС отреагируют благосклонно на предложенную схему урегулирования в палестинском анклаве, однако в случае негативного вердикта Тель-Авив сможет опираться на безоговорочную помощь Соединенных Штатов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Во время совместной встречи с прессой в Вашингтоне, где присутствовал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, Трамп отметил, что большинство сторон уже одобрили инициативу, и он предвидит аналогичную позицию от радикальной организации. Тем не менее, он добавил, что при отсутствии согласия Израиль обретет все необходимые ресурсы для дальнейших действий.

Ранее в тот же день администрация президента обнародовала детализированную программу из двадцати положений, нацеленную на разрешение конфликта в Газе.