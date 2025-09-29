Трамп поставил ХАМАС ультиматум: согласие или война

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что боевики ХАМАС отреагируют благосклонно на предложенную схему урегулирования в палестинском анклаве, однако в случае негативного вердикта Тель-Авив сможет опираться на безоговорочную помощь Соединенных Штатов.
Во время совместной встречи с прессой в Вашингтоне, где присутствовал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, Трамп отметил, что большинство сторон уже одобрили инициативу, и он предвидит аналогичную позицию от радикальной организации. Тем не менее, он добавил, что при отсутствии согласия Израиль обретет все необходимые ресурсы для дальнейших действий.
Ранее в тот же день администрация президента обнародовала детализированную программу из двадцати положений, нацеленную на разрешение конфликта в Газе.
