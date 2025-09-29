Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом

В Швейцарии приняли решение, которое многие называют историческим: теперь в Гражданском кодексе страны закреплён принцип ненасильственного воспитания детей. Эта поправка окончательно запрещает любые формы физического наказания.

За изменения проголосовали 33 парламентария, против высказались лишь четверо, ещё семеро воздержались. Такое соотношение голосов показывает, что тема не вызывает серьёзных споров — общество всё больше склоняется к тому, что воспитание без насилия должно быть нормой.

Что изменится

Главная цель поправки — подчеркнуть на государственном уровне недопустимость избиений и других форм жестокого обращения с детьми. Теперь родители и опекуны обязаны искать другие способы воспитания, исключающие физические наказания.

Помимо этого, несовершеннолетние и взрослые смогут обращаться в специализированные центры за помощью, если они столкнулись с агрессией или психологическим давлением в семье.

Почему это важно

Исследования показывают тревожную статистику:

каждый десятый ребёнок в Швейцарии хотя бы раз получал пощёчину от родителей;

каждый пятый сталкивался с психологическим насилием.

Такие цифры убедительно подтверждают необходимость закона, ведь речь идёт не только о физическом здоровье, но и о психике детей, которые особенно уязвимы к агрессии в семье.

Международный контекст

Швейцария присоединилась к числу стран Европы, где официально запрещены телесные наказания детей. Ранее подобные законы были приняты в Швеции, Норвегии, Германии, Австрии, Франции и других государствах. Опыт этих стран показывает, что такие меры способствуют снижению уровня насилия в обществе и формированию новых воспитательных практик.

Итог

Поправка в швейцарский Гражданский кодекс — это не просто формальное изменение. Это шаг к культуре уважения и заботы о детях, признание их права на безопасность и достойное отношение в семье.