Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом

В Швейцарии приняли решение, которое многие называют историческим: теперь в Гражданском кодексе страны закреплён принцип ненасильственного воспитания детей. Эта поправка окончательно запрещает любые формы физического наказания.
За изменения проголосовали 33 парламентария, против высказались лишь четверо, ещё семеро воздержались. Такое соотношение голосов показывает, что тема не вызывает серьёзных споров — общество всё больше склоняется к тому, что воспитание без насилия должно быть нормой.
Главная цель поправки — подчеркнуть на государственном уровне недопустимость избиений и других форм жестокого обращения с детьми. Теперь родители и опекуны обязаны искать другие способы воспитания, исключающие физические наказания.
Помимо этого, несовершеннолетние и взрослые смогут обращаться в специализированные центры за помощью, если они столкнулись с агрессией или психологическим давлением в семье.
Исследования показывают тревожную статистику:
Швейцария присоединилась к числу стран Европы, где официально запрещены телесные наказания детей. Ранее подобные законы были приняты в Швеции, Норвегии, Германии, Австрии, Франции и других государствах. Опыт этих стран показывает, что такие меры способствуют снижению уровня насилия в обществе и формированию новых воспитательных практик.
Поправка в швейцарский Гражданский кодекс — это не просто формальное изменение. Это шаг к культуре уважения и заботы о детях, признание их права на безопасность и достойное отношение в семье.
