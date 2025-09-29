Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роковая ошибка Tesla: почему рабочий стал жертвой робота и требует компенсацию
Ингаляторы два в одном помогают детям лучше справляться с астмой
Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам
Миф о кошачьей улыбке рухнул: владельцы годами неправильно понимали своих питомцев
Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга
Степанова о разводе Дибровых: зачем Полина идёт на интервью и что скрывают звёзды Рублёвки
Ходьба – не просто прогулка: раскрыт секрет похудения для женщин после 50
Крах надежд: названы страны Европы, где отменят больше всего авиарейсов
Седина в 20 лет стала нормой: почему этот признак старения больше не зависит от возраста

Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом

2:11
Мир

В Швейцарии приняли решение, которое многие называют историческим: теперь в Гражданском кодексе страны закреплён принцип ненасильственного воспитания детей. Эта поправка окончательно запрещает любые формы физического наказания.

Подросток сидит у стены школы, мать пытается поговорить
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подросток сидит у стены школы, мать пытается поговорить

За изменения проголосовали 33 парламентария, против высказались лишь четверо, ещё семеро воздержались. Такое соотношение голосов показывает, что тема не вызывает серьёзных споров — общество всё больше склоняется к тому, что воспитание без насилия должно быть нормой.

Что изменится

Главная цель поправки — подчеркнуть на государственном уровне недопустимость избиений и других форм жестокого обращения с детьми. Теперь родители и опекуны обязаны искать другие способы воспитания, исключающие физические наказания.

Помимо этого, несовершеннолетние и взрослые смогут обращаться в специализированные центры за помощью, если они столкнулись с агрессией или психологическим давлением в семье.

Почему это важно

Исследования показывают тревожную статистику:

  • каждый десятый ребёнок в Швейцарии хотя бы раз получал пощёчину от родителей;
  • каждый пятый сталкивался с психологическим насилием.
  • Такие цифры убедительно подтверждают необходимость закона, ведь речь идёт не только о физическом здоровье, но и о психике детей, которые особенно уязвимы к агрессии в семье.

Международный контекст

Швейцария присоединилась к числу стран Европы, где официально запрещены телесные наказания детей. Ранее подобные законы были приняты в Швеции, Норвегии, Германии, Австрии, Франции и других государствах. Опыт этих стран показывает, что такие меры способствуют снижению уровня насилия в обществе и формированию новых воспитательных практик.

Итог

Поправка в швейцарский Гражданский кодекс — это не просто формальное изменение. Это шаг к культуре уважения и заботы о детях, признание их права на безопасность и достойное отношение в семье.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Последние материалы
Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом
Лисий образ, кошачье сердце: питомец, которого не спутать ни с кем
Дизайнерский автопилот для интерьера: эта формула наведёт порядок в любой комнате
Обманите время: откройте для себя 4 метода, которые заставят вашу кожу молодеть с каждым днем
На поле сражения родился символ: буханка из пепла стала легендой национальной кухни
Школы тут ни при чём: кто должен адаптировать детей мигрантов на самом деле
Тропы, что ведут в другой мир: маршруты Ленобласти, которые стоит пройти этой осенью
Бутылка из кладовки работает лучше краски: секрет сияющей седины без лишних трат
Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки
Пенсии повысят раньше срока: ощутимая прибавка придёт уже в январе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.