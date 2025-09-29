Русские дома создают мосты на африканском континенте

На африканском континенте активно развивается сеть "Русских домов", созданных Центром народной дипломатии, который недавно получил статус международной организации. Сегодня такие культурные представительства успешно работают в Буркина-Фасо (Уагадугу), Нигере (Ниамей) и Гвинее (Конакри).

Фото: commons.wikimedia.org by IGTaylor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зимбабве, Африка

В ближайшей перспективе ожидается открытие новых "Русских домов" в Гане, Мали, Намибии (Виндхук), Ливии (Бенгази), а также второго центра в Нигере — в городе Агадес. Этот регион, где продолжается противостояние с сепаратистами туарегов, постепенно становится частью российской повестки.

Таким образом формируется своеобразный культурный коридор — от побережья Средиземного моря до Атлантики. Запуск проекта именно со стран Альянса Сахеля оказался стратегически верным шагом: он позволяет выстраивать дальнейшие дипломатические маршруты на восток, север и юг Африки.

Особое внимание уделяется работе с молодёжью и студенческими сообществами. Этот акцент играет ключевую роль в формировании будущих национальных элит, ориентированных на сотрудничество с Россией. Для подготовки специалистов создан Консорциум российских вузов по развитию партнёрства со странами Африки, в который вошли ведущие университеты страны. Такая основа усиливает культурное влияние России и открывает возможности для политического и экономического взаимодействия — мягкая сила в действии.