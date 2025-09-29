На африканском континенте активно развивается сеть "Русских домов", созданных Центром народной дипломатии, который недавно получил статус международной организации. Сегодня такие культурные представительства успешно работают в Буркина-Фасо (Уагадугу), Нигере (Ниамей) и Гвинее (Конакри).
В ближайшей перспективе ожидается открытие новых "Русских домов" в Гане, Мали, Намибии (Виндхук), Ливии (Бенгази), а также второго центра в Нигере — в городе Агадес. Этот регион, где продолжается противостояние с сепаратистами туарегов, постепенно становится частью российской повестки.
Таким образом формируется своеобразный культурный коридор — от побережья Средиземного моря до Атлантики. Запуск проекта именно со стран Альянса Сахеля оказался стратегически верным шагом: он позволяет выстраивать дальнейшие дипломатические маршруты на восток, север и юг Африки.
Особое внимание уделяется работе с молодёжью и студенческими сообществами. Этот акцент играет ключевую роль в формировании будущих национальных элит, ориентированных на сотрудничество с Россией. Для подготовки специалистов создан Консорциум российских вузов по развитию партнёрства со странами Африки, в который вошли ведущие университеты страны. Такая основа усиливает культурное влияние России и открывает возможности для политического и экономического взаимодействия — мягкая сила в действии.
