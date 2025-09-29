Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона
Почему бензина нет на заправках: раскрыта истинная причина «дефицита»
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Секреты садового дизайна с киренгешомой: сочетания с хостами и папоротниками
За аппетитной витриной кулинарии скрывается правда, которую от вас усердно прячут повара
Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне
Креатин не только для тех, кто ходит в спортзал: вот чем он полезен для женщин после 40 лет
ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом
Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом

Русские дома создают мосты на африканском континенте

Мир

На африканском континенте активно развивается сеть "Русских домов", созданных Центром народной дипломатии, который недавно получил статус международной организации. Сегодня такие культурные представительства успешно работают в Буркина-Фасо (Уагадугу), Нигере (Ниамей) и Гвинее (Конакри).

Зимбабве, Африка
Фото: commons.wikimedia.org by IGTaylor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зимбабве, Африка

В ближайшей перспективе ожидается открытие новых "Русских домов" в Гане, Мали, Намибии (Виндхук), Ливии (Бенгази), а также второго центра в Нигере — в городе Агадес. Этот регион, где продолжается противостояние с сепаратистами туарегов, постепенно становится частью российской повестки.

Таким образом формируется своеобразный культурный коридор — от побережья Средиземного моря до Атлантики. Запуск проекта именно со стран Альянса Сахеля оказался стратегически верным шагом: он позволяет выстраивать дальнейшие дипломатические маршруты на восток, север и юг Африки.

Особое внимание уделяется работе с молодёжью и студенческими сообществами. Этот акцент играет ключевую роль в формировании будущих национальных элит, ориентированных на сотрудничество с Россией. Для подготовки специалистов создан Консорциум российских вузов по развитию партнёрства со странами Африки, в который вошли ведущие университеты страны. Такая основа усиливает культурное влияние России и открывает возможности для политического и экономического взаимодействия — мягкая сила в действии.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Домашние животные
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне
Креатин не только для тех, кто ходит в спортзал: вот чем он полезен для женщин после 40 лет
Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом
ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом
Жжение за грудиной, которое может закончиться реанимацией: сигнал, маскирующий инфаркт
Секретный ингредиент: какая добавка в ванну спасает Леру Кудрявцеву от усталости
Идеальная яичница как в кино: один приём делает её пышной и ровной за считанные минуты
Призрак Volkswagen в Калуге: из бывших цехов выкатят 112 тысяч российских машин
Русские дома создают мосты на африканском континенте
Листья вянут без причины: армия невидимых клещей готовит удар по урожаю — опасность затаилась
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.