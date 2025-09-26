Дипломатия по-украински: киевский МИД нахамил Венгрии по делу о БПЛА

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко парировал упрекам со стороны венгерских властей, которые ранее заклеймили Владимира Зеленского как страдающего от "хунгарофобии".

Фото: commons.wikimedia.org by JøMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид украины

Этот обмен колкостями стал продолжением растущего напряжения между Киевом и Будапештом.

В пятницу Зеленский без предоставления подтверждений упомянул о возможном вторжении в украинское воздушное пространство разведывательными аппаратами, предположительно из Венгрии. В ответ глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обвинил лидера Украины в паранойе и галлюцинациях, вызванных антивенгерскими настроениями.

Сибига не остался в долгу, указав на двуличие официального Будапешта. По его словам, венгерское правительство демонстрирует моральное падение, ведет подрывную деятельность против Украины и Европы в целом, а также льстит Москве за кулисами. Кроме того Сибига подчеркнул, что правительство Венгрии деградировало.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил, что его страна способна парализовать украинскую экономику за сутки, просто перекрыв потоки газа и электроэнергии, но якобы не стремится к такому сценарию.

Сийярто вторил ему, отметив, что Будапешт мог бы обесточить Украину — ведь венгерские поставки покрывают до 40% ее импорта электричества, — однако не желает, чтобы за ошибки "бывшего актера" в кресле президента расплачивались дети.