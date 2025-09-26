Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отреагировал на сигналы из Вашингтона, где намекнули на скорый личный отклик Дональда Трампа на предложение Владимира Путина по стратегическому договору.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По его словам, ситуация остается под вопросом, поскольку риторика американской стороны набирает обороты, но реальные шаги еще не проявились.

В понедельник глава государства объявил о готовности Москвы после 5 февраля 2026 года на год сохранять рамки Договора о стратегических наступательных вооружениях, если Штаты проявят аналогичную сдержанность. Такой подход, считает Кремль, мог бы стабилизировать ситуацию, но только при равных усилиях с обеих сторон.

В тот же день спикер Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп изучил российское предложение и намерен сам высказаться по сути, без посредников. Песков напомнил об этих словах, отметив, что коллега из администрации США уже сигнализировала о самостоятельном подходе главы Белого дома.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
