Вакцина, которая покорила мир: лекарства из России ценятся во всем мире

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время лекции в рамках просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание" подчеркнул глобальное признание отечественных медицинских инноваций.

Прививка

По его словам, уровень доверия к таким продуктам остается на высоте по всему миру, что подтверждает их эффективность и надежность.

Особо он выделил вакцину "Спутник", которая уже опередила аналоги в семидесяти государствах. Эта разработка, как отметил министр, не первая в ряду тех, что радикально снижают смертность и помогают миллионам пережить тяжелые периоды.

Мурашко уверен, что такие достижения укрепляют репутацию российской фармацевтики на международной арене.

Среди других знаковых изобретений он упомянул лекарство против болезни Бехтерева, созданное специалистами Пироговского национального медицинского исследовательского университета, которое стало настоящим спасением для пациентов. Не менее важным остается аппарат Илизарова — уникальное устройство для лечения сложных переломов и ранений, включая боевые, которое продолжает применяться в клиниках по сей день.

Министр также рассказал о свежем импульсе в государственной политике: президентские инициативы не только стимулируют новые исследования, но и обеспечивают их переход в промышленное производство. Теперь страна способна возводить собственные заводы, что открывает перспективы для самостоятельного роста отрасли.