2:02
Мир

На открытии первого в Минске фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Национальной библиотеке Белоруссии посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник выразил глубокую признательность жителям страны и ее лидеру Александру Лукашенко.

Лукашенко
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лукашенко

Он отметил их неустанные усилия на протяжении восьми лет, с 2014 по 2022 год, по урегулированию ситуации на Украине через переговоры и убеждение сторон в недопустимости насилия.

По словам дипломата, эти попытки в столице Белоруссии были направлены на то, чтобы остановить эскалацию, но, к сожалению, не все стороны оказались готовы к компромиссам. Некоторые предпочли личные интересы и амбиции судьбам обычных людей, что в итоге привело к трагическим событиям. Мирошник подчеркнул, что такие инициативы заслуживают особого уважения, поскольку они шли от сердца и стремились сохранить жизни.

Особую похвалу посол адресовал авторам представленных лент, которые с большим мужеством запечатлели реальность конфликта. Эти работы раскрывают аспекты, о которых предпочитают умалчивать на Западе: акты жестокости, грабежи, издевательства и пытки в отношении гражданских.

Фильмы повествуют о расстрелах в Селидово, насилии над населением в Авдеевке и Часовом Яре, а также о трагедиях в Курской области. Мирошник уверен, что такие свидетельства невозможно игнорировать, даже если некоторые аудитории закрывают уши.

Дипломат также рассказал о рисках, с которыми сталкиваются кинематографисты: они отправляются в зоны боевых действий, где свистят снаряды и гудят беспилотники, чтобы общаться с очевидцами и фиксировать подлинные кадры. За эту отвагу и стремление донести истину он выразил личную благодарность всем участникам мероприятия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
