Выборы на грани срыва: Молдавия душит оппозицию в последний момент

Лидер Патриотического блока и бывший президент Молдавии Игорь Додон уверен, что правящая партия "Действие и солидарность" не пойдет на радикальный шаг, дисквалифицировав весь альянс оппозиции от парламентской гонки.

Фото: commons.wikimedia.org by Harold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кишинев, Молдавия

По его оценке, такой маневр полностью обесценил бы процесс голосования, лишив его всякой легитимности.

В четверг Апелляционная палата в столице поддержала инициативу министерства юстиции о временном приостановлении работы одной из структур блока — партии "Сердце Молдовы" — на год.

На следующий день Центральная избирательная комиссия запретила этому формированию участвовать в выборах в составе объединения. В самой партии расценили вердикт как произвол, подчиненный политическим интересам, особенно на фоне того, что до дня голосования осталось всего пара дней.

Из-за этого инцидента альянсу пришлось в срочном порядке внести правки в перечень претендентов, чтобы соответствовать требованиям по гендерному балансу. Додон в прямом эфире телеканала Exclusiv TV пояснил, что отстранение одного элемента не затронет весь блок, который остается главным соперником для властей. Он заверил, что Ирина Влах, глава "Сердца Молдовы", сохранит место в команде и после триумфа на выборах войдет в новое правительство или иную ключевую инстанцию.

Бывший лидер государства также рассказал о последствиях: партия Влах внесла в общий реестр более двадцати фигур, которых теперь пришлось вычеркнуть. Замены из других организаций невозможны, поскольку крайний срок подачи был 25 августа. Совет блока собрался для корректировок, исключив дополнительных мужчин-кандидатов, чтобы сохранить пропорцию 60 на 40 процентов. Додон выразил надежду, что это не даст поводам для дальнейших блокировок, и все завершится к вечеру.

Голосование за новый парламент Молдавии стартует 28 сентября.