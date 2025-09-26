Выборы без выбора: Молдавия лишила оппозицию шанса на победу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Мир

Лидер Патриотического блока и бывший глава государства Игорь Додон анонсировал планы по обжалованию в судебных инстанциях решения о дисквалификации партии "Сердце Молдовы", входящей в их альянс, от участия в парламентской кампании.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

По его мнению, это решение несет ярко выраженный политический подтекст и нарушает конституционные нормы.

В четверг Апелляционная палата столицы удовлетворила ходатайство министерства юстиции о приостановке работы партии на год.

На следующий день Центральная избирательная комиссия официально запретила ей баллотироваться в составе блока на предстоящих 28 сентября выборах. Представители "Сердца Молдовы" расценили этот шаг как предвзятый и лишенный правовых оснований, особенно учитывая близость даты голосования.

Додон в телеэфире подчеркнул отсутствие каких-либо юридических аргументов для такого отстранения формирования, возглавляемого Ириной Влах. Он связал это с недавними поправками в законодательство, позволившими ведомству юстиции вмешиваться в дела политических структур, и отметил, что само министерство тесно связано с правящей партией "Действие и солидарность".

Лидер блока заверил, что альянс все равно выйдет на старт и сможет завоевать большинство, несмотря на помехи.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
