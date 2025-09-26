Лавров поставил США ультиматум: или диалог с КНДР, или война в Азии

Мир

На полях восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Южной Кореи Чо Хёном.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

В ходе беседы российский дипломат обозначил опасения Москвы относительно эскалации напряженности в регионе, отметив агрессивный оттенок военных учений, которые Вашингтон и его партнеры в Азии проводят вблизи границ КНДР.

По информации из внешнеполитического ведомства РФ, Лавров подчеркнул, что такие действия, вкупе с намерением ужесточить экономические ограничения и силовое воздействие на Пхеньян, носят явно провоцирующий характер. Это, по его мнению, лишь усугубляет нестабильность на Корейском полуострове.

В то же время собеседники сошлись во мнении, что выход из тупика лежит через конструктивные переговоры, построенные на принципах взаимного уважения и учета текущих обстоятельств.