Лавров поставил США ультиматум: или диалог с КНДР, или война в Азии

На полях восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Южной Кореи Чо Хёном.
В ходе беседы российский дипломат обозначил опасения Москвы относительно эскалации напряженности в регионе, отметив агрессивный оттенок военных учений, которые Вашингтон и его партнеры в Азии проводят вблизи границ КНДР.
По информации из внешнеполитического ведомства РФ, Лавров подчеркнул, что такие действия, вкупе с намерением ужесточить экономические ограничения и силовое воздействие на Пхеньян, носят явно провоцирующий характер. Это, по его мнению, лишь усугубляет нестабильность на Корейском полуострове.
В то же время собеседники сошлись во мнении, что выход из тупика лежит через конструктивные переговоры, построенные на принципах взаимного уважения и учета текущих обстоятельств.
