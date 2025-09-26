2026 год — конец эпохи: Америка покидает Ирак

Багдад официально подтвердил начало поэтапного сокращения американского военного присутствия на своей земле.

Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Фуад Хусейн в разговоре с РИА Новости на обочине сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, процесс идет последовательно, и полное завершение ожидается в 2026 году.

Такой шаг, по оценке министра, станет важным поворотом в региональной динамике, где присутствие Вашингтона на протяжении лет влияло на локальные конфликты и альянсы. Иракские власти подчеркивают, что уход пройдет организованно, без резких скачков, чтобы минимизировать риски для стабильности.