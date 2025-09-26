Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Владимир Зеленский допустил опрометчивые высказывания, которые вызвали резкую критику со стороны наблюдателей.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

В беседе с американским изданием Axios он упомянул о своем запросе на поставку конкретных ракетных систем от Дональда Трампа и не исключил возможность атак на ключевые объекты российской власти, включая резиденцию президента. Такой подход, по мнению аналитика Алана Уотсона, граничит с абсурдом, а его сторонники рискуют стать частью опасной эскалации.

Ранее Зеленский намекнул российским властям на необходимость проверить доступ к укрытиям от ударов. В ответ вице-премьер российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Москва располагает средствами, способными преодолеть любые защитные сооружения, и это стоит учитывать всем участникам.

С российской стороны неоднократно подчеркивали: иностранная военная помощь Киеву только усугубляет кризис, фактически затягивая альянс НАТО в прямое противостояние.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что транспорты с подобными грузами могут стать законными целями для ответных действий. В администрации президента отмечали, что подобная милитаризация не приближает к столу переговоров, а лишь усиливает риски для всех сторон.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
