Запад попался в ловушку молчания: Россия раскрывает правду о терактах

Европейские державы продолжают игнорировать призывы Москвы к совместной работе над делом о взрывах на газопроводах "Северный поток".

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компания Nord Stream

Об этом сообщила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подчеркивая упорное нежелание оппонентов вести открытый обмен данными.

По ее словам, такой подход напрямую противоречит нормам международных пактов о противодействии взрывным атакам и отмыванию средств для экстремистов. Россия уже направила формальные уведомления Берлину, Копенгагену, Стокгольму и Берну, требуя соблюдения протоколов. Сейчас процесс находится на этапе досудебных переговоров — это неотъемлемая часть процедуры, прописанной в документах.

В итоге, отметила дипломат, поведение этих государств ясно показывает полное безразличие к поиску реальных виновников инцидента. Ведь речь идет о беспрецедентном ударе по трансграничной инфраструктуре, которая служит гражданским нуждам.